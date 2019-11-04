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2019泰國妙齡小姐「制服素顏照」外流　網暴動：初戀感、超正！

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2019年泰國妙齡小姐（Miss Teen Thailand），由年僅15歲的美少女Pinn奪得后冠。（圖／翻攝自facebook／Missteenthailand）

實習記者羅明輝／綜合報導

2019泰國妙齡小姐（Miss Teen Thailand）選美比賽10月30日落幕，今年奪冠的是年僅15歲的美少女Pinn，憑藉著清新外貌及甜美笑容，她才剛出場就立刻擄獲人心，順利拿下高達30萬泰銖（約新台幣32萬元）的獎金。賽後更有網友挖出了Pinn穿著學生制服的素顏日常照，即使胭脂未施仍不失氣質，也讓她瞬間在網路上引起超高討論度。

綜合泰媒報導，目前就讀暖武裡府（Changwat Nonthaburi）玫瑰花園學校（Suankularb Wittayalai School ,Rose Garden College）的Pinn，因為有著身高167公分、體重47公斤的超完美比例，精緻五官、鵝蛋臉再加上一出場就令人驚豔的甜美笑容，讓她成功擊敗來自各地的美人，奪得冠軍。

對於泰國舞蹈十分擅長的她，在發表得獎感言時特別提到，自己一直以來都希望能進入演藝圈，成為一名什麼角色都能完美演繹的演員，對於這次能奪冠是感到既意外又開心，接下來也會持續努力磨練，朝著夢想持續邁進。

▲▼泰國妙齡小姐2019冠軍出爐。（圖／翻攝自IG／missteenthailand）

▲ Pinn素顏制服照、生活照被翻出，網友大讚「超正」。（圖／翻攝自IG／missteenthailand）

透過這次的選美比賽，Pinn一夕之間擄獲了大批粉絲，甚至還有人找出她的私人IG，發現了Pinn穿著泰國傳統服飾露出陽光笑容的照片，以及一張她手捧著臉頰微笑的學生制服素顏照，吸引許多網友紛紛留言，「天然美女！」、「 是初戀的感覺，我戀愛了」、「即使素顏也還是好可愛，太正了！」、「素顏的Pinn我也可以。」

一年一度的「泰國妙齡小姐」是當地四大選美比賽之一，參賽年齡限制在15至18歲的之間。包括Hana Lewis、Cheer等泰國知名女星，都是從這項賽事出身，作為是通往演藝圈的跳板，每年也都吸引無數想逐夢的美少女報名參加。

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