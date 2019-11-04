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東協峰會各國元首聚集…川普再次缺席　僅派史上最低層級「部長級」代表

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▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲白宮國家安全顧問歐布萊恩（左5）代表出席東協峰會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

東南亞國家協會（ASEAN）峰會3日在泰國曼谷登場，除了東南亞10國外，因應籌組「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），包含印度、南韓、日本等國在內的國家元首皆出席。不過美國卻派出了部長級的代表出席。專家痛批，川普再度缺席東協峰會，「是認為這裡並不重要。」也讓美國在該區的影響力下降。

本次東協峰會各國出席代表除了東協10國外，他國與會層級都相當高，包含中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅、印度總理莫迪等，但美國總統川普又再次缺席東協峰會，派出的代表還是有史以來層級最低的商務部長羅斯（Wilbur Ross）及白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）。

▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲2019年東協峰會。（圖／路透）

泰國副總理安全顧問潘尼潭（Panitan Wattanayagorn）認為，從川普選擇的人選可證明，對美國來說，在東南亞國協的主要任務是「國安與商務」。不過潘尼潭也坦承，這次缺席確實影響到美國形象，「考慮到當前國際情勢，如果他考量到對手公開對抗的可能性，也許就會選擇不出席。」

▲▼2019年東協峰會。（圖／路透）

▲對RCEP存疑的印度總理莫迪也親自出席。（圖／路透）

而朱拉隆功大學東協研究中心主任斯里桑蘭（Piti Srisangnam）則重砲批評，川普再次缺席東協峰會是因為，他認為這裡根本不重要，「派一個沒有實質權力的人去參加峰會，表明美國不認為東協很重要，這對美國的印太戰略會產生負面影響，甚至代表著美國在這區的地位會下降。」

川普在2017年曾出席由菲律賓主辦的東協峰會，但2018年是由副總統彭斯（Mike Pence）代表出席。如今部長級的代表團，也讓各國擔心，中國在該區域的影響力會更加擴大。

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