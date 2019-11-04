新聞雲App再升級！會員集點新任務更多元了！

活動小組／綜合報導

新聞雲App用戶注意到了嗎！又到了App更新的時間囉！從11月4日起新聞雲App新功能更新超有感！會員中心集T點功能再升級，只要每天登入App完成五大任務，天天集點換好禮，還有不定時在「全民搶寶」遊戲中出現彩蛋大獎等你來下注！立即拿起手機更新新聞雲App，把獎品賺回家！

為感謝所有網友自2011年創站以來的支持，ETtoday每年開創新的里程碑，在App上努力創造出更多會員獨享的福利，會員專屬福利「T點數」的獎勵機制也頗受網友好評，本次系統更新中，更將指定任務擴大為五大項，包含「每日登入簽到」、「每日分享一則新聞」、「瀏覽5篇新聞」、「瀏覽10篇新聞」、「瀏覽15篇新聞」，輕鬆完成任務即可獲得T點！

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新聞雲App會員遊戲「全民搶寶」，推出後得到熱烈迴響，首波大獎深受用戶喜歡，已經全數搶寶成功！第二波大獎推出Apple iPad平板電腦、威秀電影票、知名星級飯店餐券、小豹音箱、Apple MacBook Air、Apple Watch、Switch等超多彩蛋大獎等著你！

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=======賺T點秘笈大補帖=======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成5項「每日任務」，「每日登入簽到」可獲得10點、「每日分享一則新聞」可獲得1點、「瀏覽5篇新聞」可獲得4點、「瀏覽10篇新聞」可獲得8點、「瀏覽15篇新聞」可獲得12點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

=======會員中心使用懶人包=======

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單

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