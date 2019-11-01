ETtoday新聞雲App「全民搶寶」兩大秘訣集點贏iPad

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「ETtoday新聞雲」App升級改版後推出會員中心集點機制，並推出App遊戲「全民搶寶」，才推出後就得到熱烈迴響，首波禮品已全數送完，第二波好禮ETtoday新聞雲更下重本推出 Apple iPad平板電腦及威秀電影票，想在雙11來臨前在「全民搶寶」中先搶一波好禮嗎？達人分享兩大集點秘訣，想抽大獎照步驟做就對了！

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第一、還是新手的會員，請下載「ETtoday新聞雲」App，並成為用戶，完成3項「新手任務」，快速賺30點T點。

第二、天天登入App，並完成「每日任務」，「瀏覽15篇新聞」可獲得25點及「登入簽到」可獲得10點。

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=======全民搶寶秘笈大補帖=======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。



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全民搶寶活動規則說明：

1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。

2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。

3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。

4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。

5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。

6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。

