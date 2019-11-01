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ETtoday新聞雲App「全民搶寶」兩大秘訣集點贏iPad

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲App會員成就系統使用

活動小組／綜合報導

「ETtoday新聞雲」App升級改版後推出會員中心集點機制，並推出App遊戲「全民搶寶」，才推出後就得到熱烈迴響，首波禮品已全數送完，第二波好禮ETtoday新聞雲更下重本推出 Apple iPad平板電腦及威秀電影票，想在雙11來臨前在「全民搶寶」中先搶一波好禮嗎？達人分享兩大集點秘訣，想抽大獎照步驟做就對了！

▲App遊戲全民搶寶使用

▲以上為示意圖贈品皆以實物為準

請繼續往下閱讀...

第一、還是新手的會員，請下載「ETtoday新聞雲」App，並成為用戶，完成3項「新手任務」，快速賺30點T點。

第二、天天登入App，並完成「每日任務」，「瀏覽15篇新聞」可獲得25點及「登入簽到」可獲得10點。

現在就跟著達人一起賺T點，天天用T點押寶，多項豐富大獎等你抱回家，打開「ETtoday新聞雲」App，進入下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲，依照各獎項標示所須的點數押注，滿滿的大獎等著你，讓你押好押滿，快下載「ETtoday新聞雲」App集起來，記得押注數越多，中獎機率越高唷！

=======全民搶寶秘笈大補帖=======
◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App至最新版本。

▲新聞雲icon。（圖／主辦單位提供）
▲點我下載ETtoday新聞雲App
◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」App，點擊下方列表中間「活動」欄位後，點擊上方的「全民搶寶」ICON進入遊戲。
◎Step3：依各獎項所需要的點數押注，即可獲得抽獎資格，押注越多中獎機率越高唷！

>>>點我下載新聞雲App 集點押注抽大獎<<<

全民搶寶活動規則說明：
1、各商品開獎時間不一於各項商品上公布。
2、每項商品下注點數不同，依據商品項目公布。
3、每項商品得獎人數依據商品項目公布，並於開獎日三天公布於中獎名單頁面。
4、每位會員不限參加次數下注商品總數，若期限內未達門檻點數將返回會員點數有效期限將自動延展。
5、若點數到期日時間與活動期限不同時，依據下注之活動到期日延長效期至該商品開獎日。
6、ETtoday新聞雲保有活動解釋、變更、修改、終止活動之權利。
 

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