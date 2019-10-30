　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南工作好找APP資安升級　保障市民個資安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南工作好找APP資安升級，保障市民個資安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南工作好找APP資安升級，保障市民個資安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府以建構「希望家園」為施政主軸，戮力做得更好，讓市民過得更好，勞工局更扮演「為市民找工作，讓廠商得人才」媒合就業橋樑的角色，因應數位化時代市民求職需求，推動「台南工作好找」APP行動化就業服務，兼具「就業服務」與「職業訓練」的設計理念，將「找工作」與「找人才」二合一。

勞工局長王鑫基表示「台南工作好找」APP上線後，下載量穩定成長，至今突破82676人次，提供線上服務案量共18364件，整體使用滿意度達88.84％，在PLAY商店從4.2星提升至4.6星的評價，顯見「行動化就業服務資源」深獲使用者肯定。

▲台南工作好找APP資安升級，保障市民個資安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於近年來各大社群平台及應用程式個資外洩，進而引發各種詐騙案件事件頻傳，勞工局長王鑫基說「台南工作好找」APP於2019年大幅強化個人資料安全，全面檢測APP機敏資料安全性，依據「行動應用APP基本資安檢測基準」送行動應用APP基本資安檢測實驗室進行檢測作業，同時獲得行動資安聯盟Android、IOS雙平台「行動應用APP基本資安檢測合格證明」以及「行動應用APP基本資安標章」（Mobile Application Basic Security,簡稱MAS標章）。

勞工局長王鑫基強調勞工局相當重視民眾個資安全，今年台南市政府勞工局在Android、IOS雙平台上均獲得了「行動應用APP基本資安檢測合格證明」以及「行動應用APP基本資安標章」，就是希望將資安升級讓民眾及廠商都能更放心的使用「台南工作好找」APP。

職訓就服中心梁偉玲主任說「台南工作好找」APP是市民朋友求職服務的好選擇，本次除資安保障升級外，APP也有多項便民服務如提供職缺路線導航、職缺分享功能、每年更新歷年全國技能檢定考古試題、職訓資訊也加入照服員職訓課程訊息，加強資訊服務如新住民就服專區、面試技巧、結合身障人力銀行等，都是市民方便易用的求職好幫手，歡迎大家多多下載利用，未來職訓就服中心也會持續因應市民需求開發更具創意便利功能，讓就業更便捷，服務更貼心。台南工作好找ＡＰＰ下載網址　https://job.tainan.gov.tw/app/台南工作好找粉絲團 https://www.facebook.com/Tainan.job/。

ET快訊
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

維護用路人安全　三峽警聯合區公所強力實施清道大執法

未裝住警器恐釀一輩子之遺憾　李明峯：請加裝保平安！

嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…中埔警衝山林調查　真相出爐！

陳同佳案魔鬼論純屬政治算計 高思博：回歸司法為被害人討公道

地表最強酬庸王撲克牌　國民黨台南市黨部開放認捐

農民不知的「好康」！坡地蓄水池補助80%　台東申請僅15件

台南工作好找APP資安升級　保障市民個資安全

讓流浪動物有個完整的家　蔡筱薇爭取動保處相關經費

濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

維護用路人安全　三峽警聯合區公所強力實施清道大執法

未裝住警器恐釀一輩子之遺憾　李明峯：請加裝保平安！

嘉義瘋傳拍到「白女鬼」山中路飄…中埔警衝山林調查　真相出爐！

陳同佳案魔鬼論純屬政治算計 高思博：回歸司法為被害人討公道

地表最強酬庸王撲克牌　國民黨台南市黨部開放認捐

農民不知的「好康」！坡地蓄水池補助80%　台東申請僅15件

台南工作好找APP資安升級　保障市民個資安全

讓流浪動物有個完整的家　蔡筱薇爭取動保處相關經費

濕搓沖捧擦守護學童對抗腸病毒　黃偉哲：宣導正確洗手5步驟

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

投資客現蹤新莊最熱區！7個月買賣40年老公寓　竟大賺逾300萬

三總「血液淨化智慧臨床場域」揭牌　導入AI讓換血更安全！

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

地方熱門新聞

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

台東威靈廟藏「千具骨骸」　疑有荷蘭人

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

金樽逐浪體力不支載浮載沉　海巡投繩拉救

地表最強酬庸王撲克牌開放認捐

新北中興橋回堵！騎士塞路中間傻了

未裝住警器恐釀一輩子之遺憾

2男童思念媽媽外年尋母

違法罰不怕　高雄勞工夜市11/11熄燈

更多熱門

相關新聞

台南學甲濕地保育輕旅行

台南學甲濕地保育輕旅行

為配合「2019年學甲濕地保育行動計畫」，由台南市生態保育學會特別規劃「學甲濕地保育輕旅行」體驗行程活動，吸引不少來自各地親子熱情參加，對於學甲濕地生態旅遊體驗活動，參與民眾都表示「愛上學甲濕地」不虛此行，以後還要再來造訪學甲濕地拜訪黑琵活動。

台南長榮路地下道段封閉1年

台南長榮路地下道段封閉1年

9所學校包圍重劃區！現代孟母最愛住宅　單價20萬起被搶翻

9所學校包圍重劃區！現代孟母最愛住宅　單價20萬起被搶翻

警偷查IG正妹個資　慘遭起訴

警偷查IG正妹個資　慘遭起訴

點蝦仁炒飯給外送員「溫暖留言」　台南老闆看了感動

點蝦仁炒飯給外送員「溫暖留言」　台南老闆看了感動

關鍵字：

台南工作APP資安升級市民個資

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面