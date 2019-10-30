▲台南工作好找APP資安升級，保障市民個資安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府以建構「希望家園」為施政主軸，戮力做得更好，讓市民過得更好，勞工局更扮演「為市民找工作，讓廠商得人才」媒合就業橋樑的角色，因應數位化時代市民求職需求，推動「台南工作好找」APP行動化就業服務，兼具「就業服務」與「職業訓練」的設計理念，將「找工作」與「找人才」二合一。

勞工局長王鑫基表示「台南工作好找」APP上線後，下載量穩定成長，至今突破82676人次，提供線上服務案量共18364件，整體使用滿意度達88.84％，在PLAY商店從4.2星提升至4.6星的評價，顯見「行動化就業服務資源」深獲使用者肯定。

有鑑於近年來各大社群平台及應用程式個資外洩，進而引發各種詐騙案件事件頻傳，勞工局長王鑫基說「台南工作好找」APP於2019年大幅強化個人資料安全，全面檢測APP機敏資料安全性，依據「行動應用APP基本資安檢測基準」送行動應用APP基本資安檢測實驗室進行檢測作業，同時獲得行動資安聯盟Android、IOS雙平台「行動應用APP基本資安檢測合格證明」以及「行動應用APP基本資安標章」（Mobile Application Basic Security,簡稱MAS標章）。

勞工局長王鑫基強調勞工局相當重視民眾個資安全，今年台南市政府勞工局在Android、IOS雙平台上均獲得了「行動應用APP基本資安檢測合格證明」以及「行動應用APP基本資安標章」，就是希望將資安升級讓民眾及廠商都能更放心的使用「台南工作好找」APP。

職訓就服中心梁偉玲主任說「台南工作好找」APP是市民朋友求職服務的好選擇，本次除資安保障升級外，APP也有多項便民服務如提供職缺路線導航、職缺分享功能、每年更新歷年全國技能檢定考古試題、職訓資訊也加入照服員職訓課程訊息，加強資訊服務如新住民就服專區、面試技巧、結合身障人力銀行等，都是市民方便易用的求職好幫手，歡迎大家多多下載利用，未來職訓就服中心也會持續因應市民需求開發更具創意便利功能，讓就業更便捷，服務更貼心。台南工作好找ＡＰＰ下載網址 https://job.tainan.gov.tw/app/台南工作好找粉絲團 https://www.facebook.com/Tainan.job/。