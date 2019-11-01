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iOS 13.2傳「狂殺後台」災情！　果粉抱怨回個簡訊「回來Excel表格不見了」

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▲iOS 13。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iOS 13.2更新版推出後，還是陸續傳出狀況。（圖／翻攝自蘋果官網）

財經中心／綜合報導

蘋果新的作業系統iOS 13推出後，不斷出現狀況，迫使蘋果連續推出更新版，沒想到，最新版13.2本週二推出後，還是傳出災情，不少iPhone和iPad用戶在MacRumors論壇抱怨，當他們使用Safari或YouTube或是Excel到一半，暫時轉換到其他App，再回來原應用程式時，原來運作的階段竟然消失，沒有被保留。

用戶們對於iOS 13.2這種“殺後台”情況，也就是系統更積極殺掉用戶暫時跳出的應用程式，抱怨連連，又讓蘋果此次更新系統，傳出新的狀況。

蘋果用戶們反映的狀況包括「我在iPhone 11 Pro觀看YouTube時，暫停了一下，去回覆簡訊，在iMessage待了不到一分鐘，當我返回YouTube時，它重新加載了該應用程序，並且離開我正在觀看的影片，我在iPad Pro上也有這問題。與iOS 12相比，應用程序和Safari重新加載頻率更高。」

另一位用戶更不幸，據他的描述，他在iPadOS 13.2使用iPad Pro，當時正在Excel中製作表格，然後切換到YouTube大約10分鐘，當切換回來時，Excel表格不在了，不僅如此，還將所有Safari標籤頁清空。

也有iPhone 11用戶抱怨，升級iOS 13.2後，開啟Deep Fusion功能，拍照效果固然明顯提升，但同時也需要大量的RAM來處理。

iOS 13.2更新。（圖／ETtoday新聞雲）

▲iOS 13.2更新。（圖／ETtoday新聞雲）

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