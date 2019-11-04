美國務院發布印太報告「斥北京破壞台海現狀」　續深化與台關係

▲ 美國國務院3日針對美國印太政策施行發表進度報告。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院3日發布長達32頁的「自由開放印太地區：促進共享願景」報告，文中批評北京政府透過經濟等手段欺凌（bully）台灣，破壞台海現狀，強調美國未來會持續深化與台灣的關係，且依據台灣關係法，川普政府支持台灣擁有有效嚇阻的能力，並於今年批准超過百億美元的軍售案。

根據國務院新聞稿，這份「自由開放印太地區：促進共享願景」（A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision）報告總結過去2年來的外交、經濟、安全倡議等內容，表明美國政府對印太地區的長久承諾，同時說明如何履行印太戰略。

▲ 這份報告是以今年6月的「印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report）為基礎，並於4日上午第2屆印太商務論壇登場前發布（圖／翻攝自美國國務院「自由開放印太地區：促進共享願景」報告）

報告強調，美國在印太地區願景與策略，高度符合許多太平洋區域夥伴的政策，包括日本自由開放印太構想（Free and Open Indo-Pacific concept）、印度東行政策（Act East Policy）、澳洲印太概念（Indo-Pacific concept）、南韓新南方政策（New Southern Policy），以及台灣的新南向政策（New Southbound Policy）。

事實上，報告提及「台灣」（Taiwan）好幾次。在雙邊合作關係方面，報告強調美方正在加強深化與台關係，多次關切北京政府透過軍事演習、經濟施壓、限縮國際空間、挖走外交夥伴等手段欺凌台灣，直指上述行為破壞了受惠數十年來的台海現狀。另據台灣關係法（Taiwan Relations Act），美國支持台灣擁有有效的嚇阻能力，川普政府也在2019年批准總價值超過百億美元的重要國防軍售案。

▲ 川普政府2019年批准總價值超過百億美元的重要國防軍售案。（圖／路透社）

此外，透過美國在台協會（AIT），台美合作共同號召數百名印太政策專家，針對公共衛生、婦女賦權、媒體不實訊息及數位經濟等議題進行探討。2019年10月，首屆太平洋對話論壇（Pacific Islands Dialogue）也在台北登場。

數位經濟方面，美國則是敦促所有國家在評估供應商時納入風險考量，目前已與澳洲、日本、南韓、紐西蘭、新加坡、台灣共同合作支持此一目標。

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