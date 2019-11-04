「鳳凰飛了，龍也不來」味全龍先與新竹簽約　高市運發局長：不夠專情！

▲高市運發局長程紹同。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市運動發展局長程紹同曾在臉書揭露味全龍隊決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場，但4日市政總質詢上，市議員邱俊憲表示味全龍將選擇新竹作為主場「不只鳳凰飛了，龍也不來」，程紹同則回應「他不夠專情」。

▲市議員邱俊憲。（圖／記者洪正達攝）

市議員邱俊憲4日市政總質詢時指出「不是狼來了，是郎真的不來了，不只鳳凰飛了，龍也不來」，指出味全龍今日要跟新竹簽約，為何不是跟高雄簽約。

高雄市運動發展局長程紹同答覆時表示，有與味全龍一直有密切溝通，選擇新竹到2023年才蓋好，話還沒講完邱俊憲就問，為何人家不是跟你們簽約？程紹同解釋，「因為要走正常招標程序，對方有將營運企劃書送進來。」

邱俊憲再問「但人家今天要跟新竹簽約」，程紹同則回「不代表他不跟我們簽約」，邱問「還有伏筆就對了」，程回應「對」；邱反問「所以他們會雙主場？」，程則說「他不夠專情」，邱笑說「不夠專情，跟市長一樣，在這邊上班卻去應徵下一份工作，這樣比喻是在講韓市長」，程只能乾笑回應「沒有」。

葉匡時接受聯訪時表示，「味全龍的領隊前天還有送那個簡訊給我，他們還是要積極爭取高雄的主場，所以他們只是這個企業的策略，就是說等於在新竹、高雄，都要來爭取，當然我們必須要走一定的程序。」程紹同也說，「我們12月會完成政策公告評估，預計是在明年6月就可以做簽約動作，所以我們是按照一定的一個行政流程在走。」對於程紹同形容「不夠專情」，葉匡時也緩頰，「我們局長只要幽默一下。」

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