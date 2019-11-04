推學貸免息是「隨便誇下海口」　黃捷嗆韓國瑜：練肖威



▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議員黃捷4日在市政總質詢上，針對韓國瑜青年政策提出質詢，對於韓國瑜近日曾喊出「學貸免息」政策，黃捷提出高銀是否有研擬方案，葉匡時也解釋「學貸問題由國家統一做，高銀也是營利機構，必須考慮經營成本的問題」，黃捷說「你也知道要考慮經營成本，那為什麼韓國瑜可以隨便誇下海口，不要替他承擔責任，他在練肖威，你要幫他背書是嗎」。

黃捷在總質詢上提到「青年局形同虛設，當時韓國瑜喊出的百億青年基金、打造青創會館毫無消息，還要北漂青年回鄉，現在自己北漂，沒有任何具體政策，自己落跑，對得起高雄市嗎，青年政策白皮書，目前進度？何時兌現？」。

▲高雄市議員黃捷質詢代理市長葉匡時。（圖／記者洪正達攝）

代理市長葉匡時則回應「青創基金結合民間資金承諾有25億」，黃捷質問「承諾有白紙黑字嗎，市長也說沒有白紙黑字就不成立」，葉匡時則說「通常投資人很低調，不須大張旗鼓，確實有承諾」。

至於青創會館，目前相中的基地現在要做原住民博物館，至於北漂青年回鄉問題，葉匡時則說市府鼓勵民間企業，勞工局也曾到台北徵才，青年局保留職位等等，要讓青年覺得留在高雄有未來，黃捷也批「就是你們讓年輕人覺得高雄沒未來阿」。

另外，黃捷針對韓國瑜喊出大學生要有一年到國外遊學當交換學生，而高市府有空大管轄權為何不做？以及政府全額補助學貸利率，高雄有高銀也能研擬方案？葉匡時則說希望議員市政國政分清楚，黃捷則回擊「他連市政層次都做不到，我們要怎麼相信全國他做得到」。

▲代理市長葉匡時。（圖／記者洪正達攝）

葉匡時也解釋「學貸問題由國家統一做，高銀也是營利機構，必須考慮經營成本的問題」，黃捷說「你也知道要考慮經營成本，那為什麼韓國瑜可以隨便誇下海口，不要替他承擔責任，他在練肖威，你要幫他背書是嗎」，葉匡時則說「是就我的理解來做說明」。

黃捷批「他連在高雄該做的事都沒做好，現在要選總統就把這些事來出來講，到底誰會信任他」，葉匡時提到「韓國瑜確實做了很多事，很多事是市府力有未逮，所以他才去選總統，這是我的理解」，此回應也引來黃捷批「邏輯很有問題」。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

