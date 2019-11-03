熱帶低壓誕生！恐成秋颱哈隆　彭啟明：11月「走樓梯降溫」跌剩10幾度

▲關島附近熱帶低壓生成！恐增強為颱風哈隆。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局表示，3日迎風面北台灣再度變天，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭易雨，未來一周持續受東北風消長影響，北東持續有局部短暫雨，尤其4、5（下周一、二）雨勢明顯，7日（下周四）又有一股東北風增強，降雨再增多。至於關島附近生成的熱帶低壓，未來有機會生成第23號颱風哈隆（HALONG）趨勢。

氣象局預報，3日水氣增多，迎風面的北台灣天氣轉不穩定，雲量增多、偶爾會有些飄雨，越往基隆北海岸、大台北山區、宜蘭下雨頻率較多，遠離的其他北東地區則為陰天或多雲飄雨；台東雨較零星，中南部維持多雲到晴，僅午後南部山區有零星降雨。

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▲2個熱帶擾動發展中，都有機會生成颱風。（圖／中央氣象局、NCDR）



溫度部分，各地低溫仍下探約20至23度，北台灣白天雲多偶降雨，高溫約25度，花東27度，中南部仍有30度以上，日夜溫差較大。

氣象局觀測，2日晚間8時關島東方海面生成一個熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，以時速23公里速度，朝西北移動，因距離台灣十分遙遠，對台灣沒有影響。

預計4日東北風將增強，5日北部、東半部地區持續有局部短暫雨，迎風面北台灣水氣最多，北部及宜花容易斷續下雨，宜蘭地區下雨時間長。6日東北風稍減弱，降雨緩和，但北東仍有局部短暫雨，東南部有零星短暫雨。

氣象局表示，7日又一股東北風增強，8、9日（下周五、六）東北風持續影響，迎風面雨又比上一波雨是更多一些，其中東北部降雨情況持續，其餘北部、東部地區仍維持局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，菲律賓附近目前有雲系正逐漸發展為熱帶低壓的趨勢，關島也有一個熱帶低壓，發展較好，2個都有機會增強成颱風。秋颱往西走機率高，或是往北走，2個系統都有機會靠近台灣，但機率不高，關島的預期會在遠海北轉，菲律賓的則將在下周進入南海，預估也不至於直接威脅台灣，但要留意外圍水氣是否北上。秋颱變化較多，下周末要持續觀察颱風發展。

彭啟明指出，北方系統開始醞釀，極地冷空氣在大陸東北、南韓帶來明顯降溫，11月中旬台灣地區可能有10幾度的低溫，「走樓梯般的降溫」。

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▼北台灣變天，下周2波雨勢。（圖／中央氣象局）



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