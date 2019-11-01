把握周末好天氣！下周一「2降雨熱區」出爐　低溫冷探18℃

▲周末好天氣適合出遊。（圖／記者湯興漢攝）

記者胡順惠／台北報導

最近天氣型態仍受東北風影響，中央氣象局預報員朱美霖表示，周六（2日）天氣穩定，氣溫稍稍回升，但要特別留意，下周一至周二（4至5日）北部、東半部降雨轉趨明顯，日夜溫差約8度左右，低溫下探18度。至於南方熱帶擾動發展，她說，最快2日有機會升成熱帶性低氣壓，但還要再持續觀察。

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▲南方熱帶擾動持續活躍。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

朱美霖指出，周六的天氣型態與今日下半天差不多，北部、東半部有局部短暫雨，以多雲到晴天氣為主，溫度也會稍稍回升，今日北部、宜蘭、花蓮高溫約25至26度，周六高溫達27至29度、低溫20至24度；中南部高溫則上看30至32度、低溫20至24度，日夜溫差將近12度。

▲台灣未來一周天氣仍受東北風影響。（圖／翻攝自NCDR）

朱美霖說，周日（3日）迎風面水氣增多，尤其宜蘭下雨時間變長，北部、東半部有短暫雨，沿海風力增大，沿海空曠區容易有8至9級強陣風；下周一至周二仍受東北風影響，北部、東半部主要下雨範圍包含基隆北海岸、台北新北山區、宜蘭地區，白天高溫25至27度，清晨低溫18至20度，中南部則較無變化，只有午後要留意短暫陣雨。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」也說，周末天氣一樣單調，大部分地區都是多雲到晴；周六水氣減少，周日基隆東北角、宜蘭花蓮又會轉為容易下雨的天氣，氣溫上低溫約21度，感受偏涼，中南部則是日夜溫差大，高屏地區的空氣品質持續不佳，未來一周同樣是東北風一波波的天氣型態，還沒有強冷空氣南下的趨勢，可以繼續享受涼爽舒適的天氣。

另外，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，南方熱帶擾動持續活躍，遠洋、菲律賓各有系統醞釀中，未來幾天有更進一步發展的趨勢。朱美霖表示，從雲圖上可見，緯度10度附近有一個季風槽環境，有熱帶擾動，東經155度左右也有一個熱帶擾動，2日有機會生成熱帶性低氣壓，但仍要持續觀察。

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