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好天氣只有今天！明起連6天有雨　出現1字頭低溫

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

把握好天氣，今(2)日東北風稍減弱全台放晴，溫度也會稍微回升。但明天起水氣增，北部、宜花地區有局部短暫雨，下週一(4日)東北風增強、5-8日有雨，尤其是宜蘭地區下雨時間長。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今(2)日東北風稍減弱，迎風面降雨明顯減少，北部及東半部地區主要是多雲可以透光的天氣，不過晚上基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭降雨機率會稍增，外出仍建議攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

中南部地區維持多雲到晴的天氣，僅午後在南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，清晨各地仍涼，預測各地低溫約２０至２４度，白天北部及宜花高溫與今天相比略回升，可達27-29度，其他地區則仍有30-32度上下，中南部日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

明(3)日迎風面水氣稍增，北部及宜花地區有局部短暫雨，其中宜蘭地區降雨較明顯，東南部地區也有零星雨。下週一(4)日東北風增強，下週二至下週五(5-8日)東北風影響，北部及東半部地區持續有局部短暫雨，其中下週一、下週二迎風面水氣尤多，北部及宜花容易斷續下雨，宜蘭地區下雨時間長。

溫度方面，未來一週各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在21、22度上下，其中週三清晨更為偏涼，中部以北低溫約19、20度；白天高溫北部及宜花由於雲量較多，約在25-27度間，其他地區則有28-31度；北部及宜花整天舒適至稍涼，中南部日夜溫差大，請留意。

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