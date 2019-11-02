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北東下周雨3天「高溫驟降6°C」　氣象局曝：熱低壓生成機率高

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▲▼大雨，下雨，雷陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周一至周三出門記得攜帶雨具。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

受到東北風影響，周日（3日）北部、東半部等迎風面水氣變多。中央氣象局預報員官欣平表示，東北風真正增強時間點為下周一（4日），北東降雨明顯，高溫相較周六一口氣降6度左右，等到下周三（6日）降雨趨緩、溫度回升；目前兩個熱帶擾動有可能生成熱帶性低氣壓，但都不會影響台灣。

▲▼熱帶擾動正在醞釀中。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

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▲熱帶擾動正在組織醞釀中。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

周日（3日）東北風出現逐漸增強趨勢，迎風面桃園以北到宜蘭、花蓮等地漸轉為有短暫陣雨天氣。官欣平說，明天水氣變多，北部、東半部稍微出現降雨，尤其越靠近基隆北海岸、大台北等地區越明顯，高溫較今日略降3度左右，約介於24至25度；新竹以南地區受影響不大，仍維持多雲到晴天氣為主。

下周一（4日）開始東北風明顯增強，要等到下周三（6日）降雨才會趨緩。官欣平表示，尤其是東北部雨時大時小，中間空檔較小，等到周三東北風減弱，水氣減少降雨才會趨緩，最低溫是周三清晨，東北部沿海地區有機會降到19度，其他地區低溫約介於20至23度，相較周六高溫27至29度，一口氣降7度左右。

天氣職人吳聖宇也說，周日晚間到下周一清晨，北台灣部分地區可能出現20度上下的溫度，配合降雨的天氣，感受較為濕涼，東北風增強可能持續影響到下周二，下半天隨著較乾空氣移入，水氣減少，迎風面降雨可望跟著減緩，下周三東北風減弱，迎風面地區的天氣好轉，溫度回升。

另外，下周四到周六（7至9日）又有另一波東北風。官欣平說，7至9日的天氣型態又跟4至5日差不多，低溫一樣維持在20至23度，只有高溫有所變化，中南部30至32度、北部27至28度、花東25至26度。

至於菲律賓附近以及關島以東海域出現熱帶擾動。官欣平表示，這不是異常狀況，2個熱帶擾動都正在組合中，目前還沒有明顯成形，的確有可能生成熱帶性低氣壓，不過就算生成，對台灣也沒有太大影響。

吳聖宇也說，關島以東的熱帶擾動發展較好，可能成為下一個熱帶性低氣壓或颱風，不過預期會在遠海北轉，對台灣天氣無影響，菲律賓附近的熱帶擾動則將在下周進入南海，也有逐漸發展趨勢，預估對台灣也不至於有直接威脅，但是要留意外圍水氣是否有北上的可能性，預估將是下周天氣變化的關鍵之一。

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