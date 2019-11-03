地表最神　六匹百萬神駒迎娶！

▲連續2天的週末好日子，桃園中壢出現一列「超紅」迎娶禮車，狂吸路人眼球。（圖／周書羽攝，下同）

消費中心／綜合報導

一生中的婚姻大事，不只要辦得熱鬧，若是能把見證新人愛情的事物安排在娶親過程，才更教人難忘！近日在桃園，一早的街頭就出現一列超氣派的迎娶車隊，只見漂撇的新郎揪伴郎們，帥氣地駕駛最近新上市、有百萬神馬之稱的NISSAN ALTIMA，浩浩蕩蕩地迎娶新娘，6台搶眼又喜氣洋洋的天際紅車隊在街頭瞬吸路人眼光果然剛開上路，就吸引許多男性朋友紛紛拿起手機，把難得一見的神馬車隊記錄下來，伴隨著眾人的驚呼，拉風車隊也立刻成為所有用路人注目的焦點。

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▲新郎出動6台剛上市的NISSAN ALTIMA做為迎娶車隊，更以熱情奔放的紅色帶出一段他與新娘的甜蜜回憶。

但市面上能引起眾人欣羨的車款不少，為什麼新郎偏偏選了剛上市的NISSAN ALTIMA？看著新人一路從初識、交往到現在的親友團表示，其實當初新郎新娘是因為玩線上的三國遊戲才會相識，本來是相互組隊合盟的網友，日久生情後終於從網友變成情人。因此「三國」在他們生活中，一直是平日討論的話題與兩人感情的見證。

在挑選禮車時，新郎很喜歡之前車商大搞Kuso，將三國的「呂布」穿越時空到展示會場，指定要買ALTIMA當赤兔馬的環節，搶眼的天際紅除了醒目又喜氣，還是媲美三國赤兔馬的象徵，讓新郎決定用盡心思組成一排「超紅」車隊，熱情地把「貂蟬」迎娶進門。

▲在紅色禮車的印襯下，新娘拍起照來更有滿滿的幸福感。

新郎表示，男生看車除了性能，外觀也是決定入手的重要關鍵，當初選擇ALTIMA就是因為外觀設計搶眼銳利，尤其車頭與車燈的流線，一整個就只有帥與霸氣。但迎娶過程不免緊張，新郎笑說還好車上的音響音質不錯，NISSAN最強的沙發座椅有效舒緩迎娶的緊張心情。身兼駕駛護送新郎新娘的伴郎也表示開新車超緊張，但還好ALTIMA在駕駛上比想像中還穩定，突然換新車開也不會覺得卡卡。





▲在百萬神馬的護送下，新人終於幸福地迎接人生另一個階段。

有別於過往常見的禮車穿梭街頭，一字排開紅吱吱的NISSAN ALTIMA，讓親友甚至路人都能感受到新人的熱情，也開心地沾染他們新婚的喜氣，看著新郎牽著新娘上車，甜蜜感更是爆表。目睹禮車的氣勢，加上聽到他們戀愛故事，現場民眾都直說，新郎真的是太有心，挑尪就是要挑這款。

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