「小英日常」3天破20萬流量！芒果樹、白白胖胖成題材…蔡英文：很期待

▲萬人共筆，小英安價。（圖／翻攝自網站「小英日常」）



記者呂欣玫／綜合報導

2020蔡英文總統連任辦公室10月31日推出「小英日常 Ing Daily」社群專區，除了最受矚目的「總統府大冒險」AVG遊戲正式上線外，另一遊戲「萬人共筆・小英安價」也引發網友熱烈討論，開站至今短短3天流量已破20萬，網站上線第一天，已吸引玩家熱烈投稿、轉發。

「安價」一詞是由日本網路社群衍生，意思是「請網友幫忙決定下一步該怎麼做」，在網路上大受歡迎。「萬人共筆：小英安價」是一個帶有安價精神的活動，玩家可以接續前一個故事之後書寫，管理員會從所有投稿中以「有趣度、時事切合度」選出5篇開放投票，最高票數者便成為新一輪的故事。這次小英日常網站內特別規劃安價活動，也是希望號召網友一起協作、腦力激盪，譜寫一個屬於所有人的故事。

對於「萬人共筆．小英安價」的活動，總統蔡英文透過臉書表示，她看到很多玩家有創意的書寫，現在最熱的議題例如「芒果樹」、「小韓喇叭芽」、「白白胖胖」等用詞，都被寫成故事，最後票選出「外賓變石虎？！」成為第一集。



而第二集的投票已經開始，蔡英文表示期待接下來的故事發展，「沒被選上的也不要氣餒，繼續努力寫，號召更多人來看、來票選。」目前網站上已公布的第二集投票，也出現更多石虎梗，包含「石虎剩下300隻、現在多一隻」，或是「找寵物溝通師來跟石虎溝通」等創意。

蔡英文競辦發言人廖泰翔說，不知道安價故事會怎麼發展，但這就是令人期待的地方，每個玩家的投稿都有可能影響故事的走向，就像每個選民手中的一票都會對這個國家發生影響力，這也是為什麼安價遊戲的口號會是「一起為這個美麗自由的國度書寫吧！」

小英日常專區中的安價活動將會一路連載至2020年1月11日，每天的投稿時間為晚間9點到隔天凌晨1點，投票時間為下午3點至晚間9點。每天都會有一則安價出爐，邀請玩家共襄盛舉、一起寫出更多可能。

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

