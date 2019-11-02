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500學童樂當閱讀達人　「悅讀一夏」小小樂讀推廣大使出爐

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▲ 500學童樂當閱讀達人 「悅讀一夏」小小樂讀推廣大使出爐。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 500學童樂當閱讀達人，「悅讀一夏」小小樂讀推廣大使出爐。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動徵選「樂讀推廣大使」，結果日前出爐，共選出3名小小樂讀大使，分別為低年級組板橋莒光國小莊沂婕，中年級組三重碧華國小陳建丞，以及高年級組新店安坑國小劉子寧，三位樂讀大使未來將從學校開始，甚至化身直播主，於新北市立圖書館的臉書與粉絲分享好書。

新北市立圖書館每年暑假的閱讀盛會「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，2日在三重分館演講廳舉行頒獎典禮，共有超過500位完成百本書挑戰的閱讀達人出席領獎。新北市文化局長蔡佳芬也特別出席，與財團法人新北市三重區先嗇宮董事長李乾龍、以及財團法人林堉琪先生紀念基金會代表周淑芳執行長共同頒獎給這些閱讀達人。

文化局長蔡佳芬表示，今年暑假一共有將近1500名學童參加「悅讀一夏」閱讀活動，更有超過500位的新北學子在暑假期間成功完成閱讀百本書的挑戰，非常難得，尤其此次活動以新媒體形態邀學子推薦好書，除了鼓勵閱讀，更讓學童勇敢秀出自己。

▲ 500學童樂當閱讀達人 「悅讀一夏」小小樂讀推廣大使出爐。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 「悅讀一夏」小小樂讀推廣大使出爐。

小小樂讀大使自製道具，化身為書中人物，透過生動的口語表達，為大家推薦好書。新北市「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動今年一共選出3名樂讀推廣大使，低年級組冠軍的莒光國小的莊沂婕說，她推薦的書是「大方柏大力」，這本書讓她學到付出不只為了別人，也是在幫助自己，付出的人其實是得到最多的人，所以她要跟大家分享這本書。

樂讀推廣大使低年級組第1名的莊沂婕，目前就讀板橋莒光國小，今年同時也參加行天宮說故事比賽獲得冠軍，媽媽說沂婕平常喜歡閱讀，一拿起書來不分場合都可閱讀，為了怕她近視，還常常要禁止她看書。中年級組第1名，三重碧華國小的陳建丞則是客語與朗讀高手，經常到處參加比賽，屢獲佳績。高年級組第1名的新店安坑國小劉子寧，為了參加樂讀大使選拔，特別與同學每星期說故事給低年級的小朋友聽，訓練自己的語文與口語能力。

新北市立圖書館王錦華館長表示，財團法人新北市三重區先嗇宮與林堉琪先生紀念基金會協助推廣閱讀多年，在圖書館、學校、及民間單位的合作下，逐漸呈現成果。小朋友平常都是聽故事媽媽說故事，現在透過故事「說演」的方式為大家推薦好書，除了可以用不同的方式認識閱讀，小朋友從挑選繪本閱讀、自製道具到說演故事，更可以培養良好的口說藝術、閱讀能力以及滿滿的自信。「悅讀一夏，輕鬆FUN暑假」得獎名單將於新北市立圖書館網站公告：http://www.library.ntpc.gov.tw/MainPortal/，洽詢電話：02-2981-4887。

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