▲ 新北享家Bar台彰化週展售會，侯友宜化身超級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市和彰化縣合作的「新北享家Bar台－彰化週展售會」，2日在板橋遠東百貨廣場開賣，新北市長侯友宜化身超級拍賣員，力推彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂、甘藷等特色農產，呼籲市民多品嚐產地直送、最新鮮的好味道。

新北市府每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台，2日第三場的享家Bar台展售會以「彰化」為主題，來自彰化的農友及新北市的青農展示自家的優質農產，包括珍珠芭樂、甘藷及茶葉等農產品，吸引許多住在新北的彰化鄉親到場支持。

▲ 新北市長侯友宜擔任拍賣員，向現場的攤商掛保證「中午12時前賣完所有產品」。

侯友宜擔任拍賣員，向現場的攤商掛保證「中午12時前賣完所有產品」，點名現場民意代表、市府各局處認領攤位，讓全場歡聲叫好，在許多民眾熱情支持下，所有農產品開賣不久即一掃而空。

侯友宜表示，彰化蔬果鮮美多汁、品質優良，受到許多民眾歡迎，這些都是彰化鄉親努力的成果，接下來還會陸續與台中、雲林、宜蘭等其他縣市合作，建立交流平台，歡迎大家多為故鄉農產品捧場。

農業局長李玟表示，新北市秉持著先創通路，再開農路的精神，以通路三箭：縣市週、精品週、電商，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司，或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁：https://reurl.cc/Wldg5查詢。

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▲ 侯友宜化身超級拍賣員，力推彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂。

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