　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北享家Bar台彰化週展售會　侯友宜化身超級拍賣員力挺農友

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 新北享家Bar台彰化週展售會 侯友宜化身超級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北享家Bar台彰化週展售會，侯友宜化身超級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市和彰化縣合作的「新北享家Bar台－彰化週展售會」，2日在板橋遠東百貨廣場開賣，新北市長侯友宜化身超級拍賣員，力推彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂、甘藷等特色農產，呼籲市民多品嚐產地直送、最新鮮的好味道。

新北市府每月以不同縣市為主題，打造「新北享家Bar台」農產品交流平台，2日第三場的享家Bar台展售會以「彰化」為主題，來自彰化的農友及新北市的青農展示自家的優質農產，包括珍珠芭樂、甘藷及茶葉等農產品，吸引許多住在新北的彰化鄉親到場支持。

▲ 新北享家Bar台彰化週展售會 侯友宜化身超級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜擔任拍賣員，向現場的攤商掛保證「中午12時前賣完所有產品」。

侯友宜擔任拍賣員，向現場的攤商掛保證「中午12時前賣完所有產品」，點名現場民意代表、市府各局處認領攤位，讓全場歡聲叫好，在許多民眾熱情支持下，所有農產品開賣不久即一掃而空。

侯友宜表示，彰化蔬果鮮美多汁、品質優良，受到許多民眾歡迎，這些都是彰化鄉親努力的成果，接下來還會陸續與台中、雲林、宜蘭等其他縣市合作，建立交流平台，歡迎大家多為故鄉農產品捧場。

農業局長李玟表示，新北市秉持著先創通路，再開農路的精神，以通路三箭：縣市週、精品週、電商，拓展全台農產品銷售管道，讓市民能享用各地品質優良、價格實惠的新鮮農產品，相關展售資訊可洽新北市果菜運銷股份有限公司，或上新北市果菜運銷股份有限公司臉書粉絲頁：https://reurl.cc/Wldg5查詢。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北享家Bar台彰化週展售會 侯友宜化身超級拍賣員力挺農友。（圖／新北市農業局提供）

▲ 侯友宜化身超級拍賣員，力推彰化農友帶來的溪州珍珠芭樂。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
逛墾丁龍磐公園遭「遙控飛機爆頭」！35歲母護子趴地亡　2歲童
呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進國庫
即／台南女遊墾丁龍磐公園...遭遙控飛機「當場砸死」　滿地鮮
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

放韓假！韓國瑜市府官員站台藍營立委　綠議員：行政不中立

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

新北環狀線即將通車　侯友宜率三位副市長大跳快閃舞

中部最美豎琴式斜張橋明年初完工　盧秀燕：你命名我送3萬

新北享家Bar台彰化週展售會　侯友宜化身超級拍賣員力挺農友

連署未達14萬份！呂秀蓮退選沒送件...100萬確定拿不回來　

影／韓國瑜、妙天首度同台　妙天：不分區各自爬山各自努力

太陽花案判決／ET即時民調：74％認為判警察國賠太離譜

快訊／韓國瑜批民進黨一到選舉就抹黑　完全在搞「政治泡麵」

媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

放韓假！韓國瑜市府官員站台藍營立委　綠議員：行政不中立

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

新北環狀線即將通車　侯友宜率三位副市長大跳快閃舞

中部最美豎琴式斜張橋明年初完工　盧秀燕：你命名我送3萬

新北享家Bar台彰化週展售會　侯友宜化身超級拍賣員力挺農友

連署未達14萬份！呂秀蓮退選沒送件...100萬確定拿不回來　

影／韓國瑜、妙天首度同台　妙天：不分區各自爬山各自努力

太陽花案判決／ET即時民調：74％認為判警察國賠太離譜

快訊／韓國瑜批民進黨一到選舉就抹黑　完全在搞「政治泡麵」

媒體聯訪「韓朱柱」要安靜　司儀竟扯：誰出聲就是民進黨來臥底的　

「寬褲」也要換季！掌握秋冬流行重點，從花紋、材質下手更時髦

181cm韓樂團IZ首度訪台愛上街道！吃貨逛夜市選擇超道地：很新奇耶

美女直播主「十指緊扣、抹奶油獻吻」　陳昭榮驚喜生日濕背秀

詹皇大三元紀錄之夜　唐西奇：他是我偶像

不斷更新／林凱威美技接球解危　中華6局1比1古巴

逛墾丁龍磐公園遭「遙控飛機爆頭」！35歲母護子趴地亡　2歲童送醫

學生時太丟臉！他出社會「收入高3倍」自助餐雪恥　「X的夾爆」網一看哭了

出生體重僅1杯奶茶重！插管75天創台大記錄的早產兒要上小學了

猥褻男強撲少婦「落跑卻掉手機」　警解鎖後超傻眼…是自己人

克服聽障　伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

啵一聲！3歲兒戳爆90萬德製音響 媽櫃檯結帳目擊嚇壞「畫面曝光」

政治熱門新聞

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

宋楚瑜四度參戰　找謝金河當副手未果

快訊／呂秀蓮連署未達標宣布退選

孫大千領先陳怡潔10％　吳子嘉：破除勸退傳言

洪秀柱台南競選總部成立

「韓國瑜上廁所魅力所在」　陳學聖還原現場

韓國瑜稱26歲初戀　網抓去年19歲初戀在高雄

挺韓被被罵「婊子認錢不認人」　黃韻涵提告

小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

韓國瑜一月運勢　命理師：可能出現奇蹟

韓國瑜轟綠營操控90%媒體！小英：那他就不會當選市長

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

盼群眾安靜　司儀喊：誰出聲就是民進黨

更多熱門

相關新聞

「悅讀一夏」小樂讀推廣大使出爐

「悅讀一夏」小樂讀推廣大使出爐

新北市立圖書館「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動徵選「樂讀推廣大使」，結果日前出爐，共選出3名小小樂讀大使，分別為低年級組板橋莒光國小莊沂婕，中年級組三重碧華國小陳建丞，以及高年級組新店安坑國小劉子寧，三位樂讀大使未來將從學校開始，甚至化身直播主，於新北市立圖書館的臉書與粉絲分享好書。

林口嘉寶國小歡度百年校慶

林口嘉寶國小歡度百年校慶

公視劇盲人阿清重現口述電影場景

公視劇盲人阿清重現口述電影場景

新北第5波違法雇主名單出爐

新北第5波違法雇主名單出爐

民政家族運動會路跑噴汗展拚勁

民政家族運動會路跑噴汗展拚勁

關鍵字：

新北享家Bar台彰化週展售會

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

即／台南女出遊墾丁龍磐公園...遭遙控飛機「當場砸死」

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

《玩很大》元元：我們結婚了！

租客佔房子60年　房東過世討不回

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面