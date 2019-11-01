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中華醫大智慧健康行動巡迴車啟用　提供移動式健康檢測服務

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▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右四）、校長曾信超（右五）等人主持剪綵啟用儀式，智慧健康行動巡迴車結合智慧健康資訊整合實訓中心提供健康檢測服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右四）、校長曾信超（右五）等人主持剪綵啟用儀式，智慧健康行動巡迴車結合智慧健康資訊整合實訓中心提供健康檢測服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學智慧健康行動巡迴車，11月1日交車啟用，這部斥資近200萬元的智慧健康行動巡迴車，可內置動脈硬化、自律神經、血壓血糖、骨質密度等多種檢測儀器，檢測結果直接連結到校方「健康雲」做彙整分析，提供受檢者健康促進的相關建議，為社區民眾提供健康促進的服務。

中華醫大智慧健康行動巡迴車交車啟用儀式上午10時30分由董事長鄭啟瑞、董事翁安昌、徐國潤、卓永崇、陳葉明容以及校長曾信超、科技部人工智慧生技醫療創新研究中心副執行長陳郁文、台南市衛生局國民健康科科長陳淑娟、台南市立醫院副院長吳星賢等人共同剪綵後，鄭啟瑞董事長和曾信超校長啟動鑰匙象徵巡迴車啟動，肩負起師生校外移動式健康服務的使命。

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▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右四）、校長曾信超（右五）等人主持剪綵啟用儀式，智慧健康行動巡迴車結合智慧健康資訊整合實訓中心提供健康檢測服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校方表示，這部智慧健康行動巡迴車造價近200萬元，從義大利進口，專門作為健康檢查用，因此，車廂內規劃有不同檢驗儀器的置放區塊，可依據服務內容的不同需要，安置檢驗儀器。目前設置的儀器有精密型生理組成分析儀、動脈硬化檢測儀、自律神經檢測儀、血壓血糖儀、骨質密度檢測儀、全自動驗光角膜弧度儀等。這些檢測儀器配合學校現有的醫護健康科技產業人才培育院系的特色，未來將透過專業與實作課程教導學生熟悉操作技能，整合跨領域的師生團隊到各地為民眾提供健康促進服務。

▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右四）、校長曾信超（右五）等人主持剪綵啟用儀式，智慧健康行動巡迴車結合智慧健康資訊整合實訓中心提供健康檢測服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾信超校長對智慧健康行動巡迴車的啟用寄予期許，期盼師生能運用所學專長，讓這部具備物聯功能、隨時可傳送檢測數據到校園健康雲端建置資料，做健康管理的健康行動車，不僅為受檢民眾提供疾病預防的建議，也讓各界看到中華醫大在培育智慧健康產業人才所投入的努力。

鄭啟瑞董事長等貴賓參觀智慧健康行動巡迴車的內裝及功能，認為有這部健康行動車加入人才培育和社區服務的行列，中華醫大在大學社會責任的實踐一定更能發揮。

▲中華醫事科技大學董事長鄭啟瑞（右四）、校長曾信超（右五）等人主持剪綵啟用儀式，智慧健康行動巡迴車結合智慧健康資訊整合實訓中心提供健康檢測服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統籌智慧健康行動巡迴車建置與人才培訓的護理學院院長謝政蓉說明，為了讓各式健康檢測儀器發揮最大的功能，護理大樓特別規劃建置智慧健康資訊整合實訓中心，健康行動車沒有到校外進行巡迴健康檢測服務時，車內的各式儀器會放在實訓中心使用，讓這套智慧健康檢測服務不僅可在校內進行，也可以隨著行動車到處趴趴走，師生的健康服務遍及各地。
智慧健康行動巡迴車交車啟用儀式完成後，大家轉往位於護理大樓7樓的智慧健康資訊整合實訓中心參觀內部設施及體驗各式儀器的操作使用，未來實訓中心和智慧健康行動巡迴車將充分結合運用人工智慧技術，以學校在智慧校園系統中建置的健康雲平台作為支援系統，先從鄰近社區的居民健康篩檢服務做起，逐步擴大到其他地區。

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