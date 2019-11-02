訓練搏擊、防禦技巧　港中大學生辦「自衛班」對抗警察

▲港中大學生開班教自衛。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港的示威活動持續燃燒，香港中文大學的學生會在校內舉辦「自我防禦班」，教導學員對抗警察和逃避拘捕的方法，課程中實際操作承受打擊的方法以及搏擊的技巧。有參與課程的青年表示，如果不能保護自己，將無法得知自己是否會被毆打致死。

▲港中大學生開班教自衛。（圖／路透）

《路透社》報導，有示威者說，這些班級是近幾個月來湧現的幾個班級之一，「看來戰鬥不會很快結束，我不知道戰鬥將會持續多長時間」，因此來參與這項課程很必要。

▲學員模擬遭警棍攻擊。（圖／路透）

在曝光的課程照片中，訓練的內容包括以書包作為盾牌，抵擋來自小刀等武器的攻擊，以及實際操作的徒手近戰技巧，也有學員以海棉棒模擬警棍的攻擊，重現遭到警方鎮壓的示威現場。

報導提到，除了青年學生，也有其他行業的人士來參與課程，例如31歲的舞者皮諾（Pino），如今每週都來參加一次課程，「我不再跳舞了，如今我正在戰鬥。」

▲搏擊訓練。（圖／路透）

報導寫道，在一堂於早晨在圖書館外的課程中，一個十幾歲的學生圍著代表警察使用的黑色警棍的泡沫棒圍起來，並用背包進行了打擊，一位19歲的參與者說，當天的課程主題是「逃避」。自衛班的組織者張偉偉說，「不論是在前線的人還是年輕人，我們所有人都需要學​​習這些技能來保護自己。」

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