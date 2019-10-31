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82%港人反對林鄭任特首　港中大：66.1%民眾不滿意港府

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▲▼林鄭月娥。（圖／路透）

▲林鄭月娥的支持度持續低靡。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港最新數據顯示，10月份市民對特首、三位司長、政府表現評分，以及對特區政府的信任度，均有顯著跌幅，特首林鄭月娥整體表現的平均評分，10月為25.5分，較9月份的評分下跌2.7分，還有55.7%的受訪者表示，不信任香港政府，比9月上升了2.5個百分點。

《東網》報導，中文大學香港亞太研究所公布10月份最新民意調查結果，對特區政府表現的滿意度方面，10.4%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較9月低1.3個百分點；表示不滿意的有66.1%，較9月上升2.7個百分點，回答「普通／一半半」的則有22.7%。

這次調查結果顯示，市民對特首林鄭月娥表現的評分，由3月起持續下跌，且與上月份比較跌幅顯著。於此之前，香港民意研究所29日公布的調查顯示，林鄭月娥的評分僅得20.2分，較本月中下跌2.4分，有82%的民眾反對林鄭出任特首，支持的僅11%，民主淨值為負71個百分點，創出歷屆特首的新低。

日前外傳「撤換特首說」，林鄭月娥30日表示，自己和政府「不會停歇」，自己能為香港未來找出一條和平的道路，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治。

▲習近平於2018年12月在中南海會見來京述職的林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

▲林鄭月娥強調自己受到中央支持，圖為大陸國家主席習近平於2018年12月在中南海會見來京述職的林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

她提出，一定要找出方法，讓分裂的社會重拾信任。於此之前，林鄭月娥曾表示，中央一直支持她依法處理近幾個月的暴力事件。

►政府首要任務是「盡快停止暴力」　林鄭月娥：我不會停歇

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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