禁止在連登、Telegram煽動暴力！　香港高院頒布「臨時禁制令」

▲香港示威遊行至今尚未平息，警民衝突不斷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》風暴已持續5個月，甚至曾有人在網路討論平台上，貼出人體頸部大動脈正確位置，教導斃命招數。對此，香港高等法院昨日（10/31）下午頒布一項臨時禁制令，禁止任何人在網路論壇及通訊軟體上，非法發布「煽動暴力的言論及訊息」。

據星島日報報導，有網民近月在連登或Telegram等不同的網路平台上，傳授示威者製造氣油彈的方法，甚至還貼出「頸部大血管位置圖」，教導瞄準警察的該部位進行割頸，或使用短刀剌向要害等招數。此外，貼文中更指出，「腦部若缺血5分鐘就會死亡，且一但被割中頸動脈，不死都變植物人」。

由於近幾月以來，示威者經常以「連登討論平台」（LIHKG）及Telegram來號召網民及策劃行動，香港律政司司長昨日成功向高院法官取得臨時禁制令，禁止任何人在網路討論平台，包括連登、Telegram，散布、傳播、發布任何資訊或材料，鼓勵或煽動任何人使用武力，對他人身體或財物造成損害。據悉，該禁制令有效期至11月15日早上10時半。

▲從6月開始到現在，高等法院已多次頒出臨時禁制令。（圖／翻攝自香港電台）

事實上，從6月開始到現在，高等法院已多次頒出臨時禁制令，包括禁止干擾機場及港鐵運作、禁止包圍紀律部隊及已婚警察宿舍、、禁止向公眾公布選民登記冊資料、禁止對警員及其家屬「起底」等。其中，「禁止披露警員資料」被質疑範圍太闊。

據悉，律政司司長及警務處處長當時入稟高等法院，要求法庭頒下禁制令，禁止市民公開警員及警員家人的個人資料，包括姓名、職位、相片及住址等，並禁止任何人恐嚇及騷擾警員及其家屬。隨後高等法院經內庭聆訊後，批出臨時禁制令，有效期至11月8日。

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