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港上半年GDP僅增長0.5%　林鄭：經濟面臨挑戰，但核心競爭力仍在

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▲▼香港31日遊行,反送中。（圖／路透）

▲防暴警昨晚於彌敦道施放催淚彈，驅散示威群眾。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」引發的示威活動仍在發酵，重挫香港經濟，不過特首林鄭月娥昨（10月31日）出席商界聯席午餐會時表示，目前經濟面臨來自外部壓力和內在局勢的挑戰，但香港作為全球金融中心的制度優勢和核心競爭力沒有失去，並呼籲商界人士站出來抵制暴力行為，讓香港社會早日恢復秩序。

據《新華社》報導，林鄭月娥指出，從外部環境看，世界經濟下行風險增加，香港也難以倖免，今年上半年香港經濟僅增長約0.5%，是自2009年以來的最差表現。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

林鄭月娥表示，過去4個多月，廣泛的暴力衝突發生在香港各區，這些暴力行為在香港引發社會恐慌和混亂，嚴重影響了民眾正常生活，香港經濟遭受重創，服務業受到的打擊尤為突出；為應對經濟挑戰，財政司司長在過去3個月宣佈推出三輪措施，來支援企業、確保就業、穩定經濟，其中很多項措施都針對中小企業。

她指出，特區政府還推出措施助力中小企業解決流動性問題、呼籲地產商給予租賃優惠、鼓勵銀行在不違背風險管理原則下為中小企業提供更多支援；特區政府還將對交通、旅遊等行業提供多項補貼。

林鄭月娥強調，儘管面臨艱難的內外部環境，特區政府有決心止暴制亂，確保「一國兩制」得到全面、有效的實施；目前香港基本經濟面穩定，外匯儲備充足，特區政府將利用財政儲備推出措施刺激經濟、改善民生，希望商界人士建言獻策、貢獻智慧，讓香港儘快「走出風暴，擁抱彩虹」。

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