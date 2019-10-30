　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／第二屆進博會11月5日開幕　凸顯五大亮點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲第二屆進博會11月5日開幕。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：第二屆進博會11月5日開幕 凸顯五大亮點

第二屆進博會11月5日在上海開幕，相比第一屆，第二屆進博會規模更大。目前，已有超過170個國家和地區的3000多家企業50多萬採購商報名；其中，美國企業的參展數量達到了192家，年增率增長18%，展覽面積達位列第一。（中新網）

《北京》：今年前三季大陸新增減稅降費17834億元人民幣

今年前三季，大陸累計新增減稅降費17834億元人民幣，其中新增減稅15109億元人民幣，新增社保費降費2725億元人民幣。（中新網）

《山東》：威海招才引智 促高品質發展

為最大限度匯聚人才、集聚資源，今年以來，威海市打造了威海「英才計畫」升級版，優化配置政策「工具箱」，努力打造支持創新創業的政策福地。（新華社）

《北京》：前三季大陸網上零售額達7.32萬億元人民幣

大陸電子商務司負責人表示，2019年前三季，中國網路零售市場保持平穩較快增長，網上零售額達7.32萬億元人民幣，年增率增長16.8%。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲前三季大陸網上零售額達7.32萬億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：廣東自貿試驗區吸引1.5萬家港澳資企業入駐

以「開放創新，互聯互通」為主題的2019年世界自貿區（橫琴）論壇29日在珠海開幕。廣東省商務廳黨組成員、中國（廣東）自由貿易試驗區工作辦公室副主任陳廣俊表示，廣東自貿試驗區總體呈現良好的發展勢頭，「廣東自貿試驗區累計入駐1.5萬家港澳資企業，區內港澳青年創新創業團隊超過400家。」（中新網）

《青海》：文化旅遊產業走向規模化

青海省文化旅遊廳日前表示，青海文化產業當前正朝著規模化、集約化、專業化方向發展，旅遊消費開始走向大眾化、常態化、多樣化，全省文化和旅遊產業由「從無到有」走向「從有到優」。（工人日報）

《江西》：江西積極打造物聯網發展新優勢

「物聯江西」建設1年來，江西省市場監管局以構建「五型」機關為契機，迅速行動，交出了一份亮麗的答卷。（工人日報）

《上海》：上海技術交易所年內揭牌成立 為科創板培育上市企業

上海數字經濟創新峰會29日舉行。峰會公佈，上海技術交易所年內將揭牌成立，今後將聯動長三角各地的科技大市場，為科創成果對接資本提供標準化交易平台，同時也為科創板做上市企業的技術培育。（新民晚報）

▼青海文化旅遊產業走向規模化。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

智利取消APEC會議！中國建議改澳門簽署貿易協議　川普仍計劃下月簽

示威活動延燒香港餐飲業生意腰斬　港鐵早收車連累夜市

脫鞋驚見「9根腳趾」嚇壞店員…清秀男心酸「迅速穿襪」！家人攔著不讓就醫

抗議禁蒙面法！　香港網友號召中環蘭桂坊「全民面具日」萬聖節遊行

華聞快遞／福建省擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍

海洋公園取消今日「哈囉喂」！傳內容含「支持示威」遭查　員工不滿擬罷工

阿里巴巴最快11月底在香港上市　籌資上看150億美元

「驚世租客」佔據市中心房子60年　房東直到過世都踏不進家門

回宿舍發現妻子遭性侵！丈夫氣炸揮刀「砍斷他頸動脈」…遭判無期徒刑

澳洲外長要中國對人權問題負責！耿爽：罔顧事實　已提嚴正交涉

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

智利取消APEC會議！中國建議改澳門簽署貿易協議　川普仍計劃下月簽

示威活動延燒香港餐飲業生意腰斬　港鐵早收車連累夜市

脫鞋驚見「9根腳趾」嚇壞店員…清秀男心酸「迅速穿襪」！家人攔著不讓就醫

抗議禁蒙面法！　香港網友號召中環蘭桂坊「全民面具日」萬聖節遊行

華聞快遞／福建省擴大直接採認台灣地區職業技能資格範圍

海洋公園取消今日「哈囉喂」！傳內容含「支持示威」遭查　員工不滿擬罷工

阿里巴巴最快11月底在香港上市　籌資上看150億美元

「驚世租客」佔據市中心房子60年　房東直到過世都踏不進家門

回宿舍發現妻子遭性侵！丈夫氣炸揮刀「砍斷他頸動脈」…遭判無期徒刑

澳洲外長要中國對人權問題負責！耿爽：罔顧事實　已提嚴正交涉

韓國瑜承諾「不讓你們受欺負！」：原住民離蛋黃區太遙遠容易被忽略

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

投資客現蹤新莊最熱區！7個月買賣40年老公寓　竟大賺逾300萬

三總「血液淨化智慧臨床場域」揭牌　導入AI讓換血更安全！

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

大陸熱門新聞

租客佔房子60年　房東過世討不回

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

18歲少女「捐卵賣錢」命危…腹腔全是血

24歲女生為救生病弟「每天花10元」剩骨頭

姐姐不給玩手機！16歲弟猛砍她身亡再跳樓輕生

婚禮上伴娘上台說了句話！新郎直接衝了出去

每天躺床上追劇！19歲男一個月後中風

67歲產婦出院　老公透露「懷孕背後原因」

天使臉女醫脫白袍露「最激辛身材」　奧客家屬秒閉嘴

狂借600萬！見面發現是對方母親所為

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

小雞抓走3隻剩幾隻？家長老師戰翻

影／大陸老翁手工做「魯班凳」　國外網友全看傻

澳外長要中國對人權問題負責！耿爽：罔顧事實

更多熱門

相關新聞

天津移動5G基地台預計年底建成3千座

天津移動5G基地台預計年底建成3千座

資料顯示，目前天津移動現已有近4000戶5G用戶，天津移動也將繼續加快「一流5G網絡」建設。預計到2019年底，將建成3000個5G基地台，5G客戶隨之繼續保持快速增長態勢。到2020年底，將累計建成6000個5G基地台，助力天津市5G網路覆蓋實現全中國領先。

特斯拉上海超級工廠週產量預計達3000輛

特斯拉上海超級工廠週產量預計達3000輛

「雙11」快遞要調價？專家回應了

「雙11」快遞要調價？專家回應了

西藏前三季度外貿總值逾30億元

西藏前三季度外貿總值逾30億元

京滬年賺百億人民幣「賣票收入佔半」

京滬年賺百億人民幣「賣票收入佔半」

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面