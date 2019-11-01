滬台協25周年陸高規格以待　張簡珍：台商要堅定「九二共識」

▲上海市台協會長張簡珍（右起），在上海市台辦主任李文輝見證下，從前會長李政宏手中接過印信。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

上海市台灣同胞投資企業協會今（1日）下午，舉辦會員大會暨25周年慶典，陸方罕見高規格由海協會長張志軍、上海市委常委鄭鋼淼、上海市台辦主任李文輝等代表出席下午的會長交接典禮及慶典。上海台協新任會長張簡珍說，台商要堅定支持九二共識，堅決反對台獨，為兩岸關係和平發展做出貢獻。

▲上海市台灣同胞投資企業協會25周年慶典和會長交接儀式現場。

張簡珍原擔任上海台協常務副會長，2002年與丈夫詹益森到上海成立競衡集團，由於原上海市台協會長李政宏於今年5月，當選大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會會長，因此原定2021年卸任的他提前交棒，由上海市台協於10月23日同額競選下，選出張簡珍擔任第九屆會長，並於今天的會員大會和25周年慶典上正式交接。

值得注意的是，為彰顯對上海台商的重視，陸方除上海主掌對台工作的市委常委、統戰部部長鄭鋼淼出席外，前國台辦主任、海協會長張志軍亦出席見證交接典禮；台灣方面，國民黨副主席郝龍斌則出席交接後的慶典晚宴，大陸全國台企聯和昆山、蘇州、杭州、東莞等其他地方台商協會亦出席與會，上海市台協前幾任會長包括楊大正、葉惠德、李茂盛均到場觀禮。

▲大陸海協會長張志軍（右）出席與會。

張簡珍在李文輝的見證下，從李政宏手中接過會長印信，她在致詞時指出，接任會長一職，是榮耀也是責任，她將繼續發揚傳統，認真落實大陸惠台政策舉措，邀台商積極參與長三角一體化、一帶一路、上海五中心和自貿區建設等。

她進一步表示，台商要堅定支持九二共識，堅決反對台獨，幫助台資企業發展和加深滬台經貿文化交流，實踐兩岸一家親理念。張簡珍表示，台協應為推動兩岸青年來滬就業創業、兩岸關係和平發展做出應有的貢獻。

▲上海市台協會長張簡珍。

鄭鋼淼致詞時，則肯定上海市台商協會推進兩岸關係、加深經貿交流，以及赴台舉辦徵才博覽會的貢獻。他說，目前上海台資企業約1萬3930家，每年在上海口岸出入境的台灣民眾達220多萬人次。未來，在上海自貿試驗區、柯創板、長三角一體化推進和進口博覽會舉辦下，滬台合作空間將更加廣闊，上海也將以更務實的姿態推進開放措施，支持台灣同胞在滬生活、發展和學習。

另為強化對外連絡管道，新任會長張簡珍上任後，上海市台協還首次新設發言人制度，由常務副會長、上海美聲集團總經理李崇章擔任正發言人，上海台協副會長、麥可將文創園區總經理連泰瑞擔任副發言人職務。

▼上海市委常委鄭綱淼在上海市台協25周年慶典上致詞。

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