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iFixit這次拆AirPods Pro　矽膠耳塞不是公規、弄丟了請付120元買原廠

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▲▼AirPods Pro拆解。（圖／翻攝自iFixit網站）

▲AirPods Pro拆解。（圖／翻攝自iFixit網站）

記者邱倢芯／綜合報導

AirPods Pro在本週三（10/30）於美國、日本、香港等25個國家、地區開賣，而國外拆解團隊iFixit在稍早釋出了AirPods Pro拆解報告；一開始拆解iFixit團隊就發現了一個「驚喜」，那就是這副耳機的矽膠耳塞不走一般市面的規格，也就是說，如果你弄丟、弄壞矽膠耳塞，那麼請乖乖付4美元（約台幣120元）買原廠耳塞吧。

在真正拆開耳機後，iFixit團隊又發現了另一項驚喜，這次的AirPods Pro所採用的電池為鈕扣電池，並非普通AirPods的細長電池；該團隊判斷，AirPods Pro的電池應該為1.98 Wh，而先前的AirPods耳機電池僅有1.52 Wh，不過Apple官方應為求謹慎，因此聽音樂時間同樣都訂為5小時，而如果你開啟了「降噪」或「透明」模式，那麼耳機的使用時間就僅有4.5小時。

在拆解的過程中，iFixit團隊發現，無論是耳機本體還是充電殼，內部都佈滿了大量的膠水，這也意味著這款耳機與先前的版本一樣，修復性極低，因為在拆解的過程中有可能會造成不可回復的損傷。

iFixit團隊開玩笑的評論，「除非你剛好在AirPods Pro的產線上工作，不然應該沒有一個很好的方法來修復自己的耳機。」而在拆解完畢後，iFixit針對AirPods Pro的可維修性分數打出了0分，這代表著，如果你不小心讓耳機有損傷，那你還是再買一副吧。

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