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外媒：iPhone銷售金額下滑　AirPods和iPad幫助蘋果成長

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▲AirPods Pro開箱初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

▲蘋果的產品不只全面，還都造成一股風潮。（圖／記者洪聖壹攝）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果財報公布後，引起各種評論討論，外媒CNN Business撰文指出，多年來，蘋果公司（AAPL）的批評者一直指責該公司依靠單一產品iPhone占公司大部分收入，這沒有改變iPhone仍然佔蘋果總銷售額的一半以上，但是蘋果已經更加多元化。蘋果的AirPods無處不在、Apple Pay很受歡迎，Apple Watch亦是如此；就連經過多年的沉潛，iPad也突然捲土重來。

蘋果這一季的最大收穫是，它們打破了那些關於蘋果無法創新的評論。

iPhone -9%
iPad +17%
Wearables +54%
Mac -5%
Services +18%
Total +2%

.▲Apple 的2019年會計年度第四季銷售情況。（圖表來源／CNN，製表：謝仁傑）

服務收入創紀錄

包括Apple Music、Apple Care和即將發布的Apple TV + 在內的服務，在2019年會計年度的最後一季，為蘋果提供了巨大的推力。季銷售額增長了18％，創下了歷年7月至9月的記錄，且全球Apple所有區域的市場都在增長。蘋果服務部門現在的業務規模接近500億美元，規模如此之大，躋身美國商業雜誌《財星》100強。

Apple Pay是一個特別的優勢。蘋果表示，客戶在上季使用Apple Pay進行了30億筆交易，超過了PayPal的交易數量，甚至Apple Pay的增長速度是PayPal的四倍。蘋果週三宣佈，客戶提供了購買其新的支付系統，Apple Card的客戶將能夠在24個月內無息貸款添購新的iPhone，同時還能獲得3％的購買回報。

▲Apple Pay。（圖／翻攝自Apple Pay）

▲Apple Pay交易成長速度飛快。（圖／翻攝自Apple Pay）

可穿戴設備

可穿戴設備也迅速下架了！蘋果的可穿戴設備（包括AirPods和Apple Watch）的銷售額猛增了54％。全新的AirPod Pro系列現已上市，價格雖更昂貴，但主打降噪升級，在聽感上將更加全面。

iPad捲土重來

iPad不知為什麼銷量也突然提升了，在7月至9月之間的銷售額增長了17％。
蘋果公司最近發布了新的iPad Pro和一個單獨、專門設計的“ iPad OS”操作系統，這使iPad在使用上更有像Mac的感受；例如新的iPad OS支持多任務處理。
儘管iPad已成為公司最小的業務部門，但是新的iPad Pro與iPad OS的結合使Apple在平板這個領域中不斷發展，更具競爭優勢。

最後讓我們回到iPhone

最新款的iPhone 11售價為699美元起（台灣官網售價新台幣2萬4,900元），競爭力的價格，讓這款新手機獲得了大量好評，蘋果CEO庫克更預測它將最成為蘋果最暢銷的一支iPhone。庫克指出，種種情況綜合扭轉了蘋果在中國市場的局勢，包括緩解貿易緊張局勢，廣受好評的新產品和服務以及一些價格調整，都使蘋果產品在中國市場更具競爭力。

庫克對整個貿易形勢充滿希望，他說：「總的來說，我對事情的發展持非常積極的態度。我一直認為，在最初要達成一項協議是不可能的，而是先要解決每個國家各自想要的一些事，使我們處於一個更好的位置，才符合兩國的最大利益。如此一來，才能解決所有問題。」

新一季的財報顯示，蘋果的股價已經上漲了70％，蘋果股票在盤後交易中又上漲了2％，其市值再次突破1兆美元。總體而言，蘋果本季度銷售額增長了2％，達到640億美元。雖然利潤下降了3％，蘋果公司預計節日期間將會是一個持續成長的時機，預計銷售額將在855億美元至895億美元之間，高於華爾街的預期。

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