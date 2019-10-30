AirPods Pro開箱初體驗：不辱"Pro"之名的降噪入耳式耳機

▲AirPods Pro開箱初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

誠如前篇介紹，Apple AirPods Pro無預警的公開上市時程，並火速於隔天在全球特定地區陸續上市，記者成功以人民幣1,999元購得實機，並在第一時間進行開箱、實測，提供初步體驗想法給想要入手該款耳機的讀者們參考。

開箱與配對

這次原廠盒裝上面可以看到耳機真實模樣，側邊有“AirPods Pro”字樣，打開盒裝會先看到產品使用說明書，然後接觸到耳機外盒跟耳機，接著會看到的是USB-C to Lightning傳輸線以及兩副耳塞，這次同樣沒有隨附插頭。維持著AirPods的傳統，基本上只要手機有開啟藍牙，AirPods Pro距離手機5公分內就可以完成自動配對，為了節省本篇版面，記者簡單製作了一個開箱影片提供給讀者參考：

▲AirPods Pro開箱、配對初體驗。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

外觀與配戴舒適性體驗

外觀方面， AirPods Pro跟上一代耳機外型差異蠻多的，最大差異在側邊明顯的「外向式麥克風」以及耳殼接耳處的「內向式麥克風」兩者配置是刻意對著耳朵互相呼應。

▲AirPods Pro的耳柱外側有很大黑色的是外向式麥克風、內測則是首度加入壓力感應模組，透過按壓來切換耳機通透模式跟降噪模式。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，耳機側邊柱體設計也比上一代還要短，記者實際走入健身房，發現這樣的設計在運動後擦汗的時候，更不容易因為碰到耳朵而讓耳機掉落。

▲AirPods Pro的耳柱比AirPods還要短一點。（圖／記者洪聖壹攝）

而在「配戴舒適度」上面，AirPods的招牌設計就是特別在機身做了一個通風孔以平衡耳壓，因此在配戴時不會發生因為耳壓不平衡造成的不適，而 AirPods Pro除了原本的設計之外，還提供了總共三個尺寸的橡膠材質耳塞，藉此適配每個人的耳道，不僅提升配戴舒適度，同時提升收音品質。

通透模式、主動降噪體驗

AirPods Pro的「通透模式」(上市產品稱為「透明模式」)顧名思義就是可以通透的聽到外界的聲音，記者嘗試了一下才發現，原來耳柱旁邊特別內凹削平的原因就是為了方便用戶在配戴的時候直接在這個地方按壓，使用者必須要重壓才能啟動降噪，然後再重壓就可以啟動通透，但是只要輕輕按壓，音樂就暫停。暫停跟通透都可以明確聽到外界的聲音，從此不用特別把一邊的耳機摘下來和別人對話，體驗的感覺跟SONY的WF-1000XM3類似。

▲AirPods Pro具備三種模式，可以透過手機控制也可以透過按壓壓力感應模組來控制。（圖／記者洪聖壹攝）

至於該款耳機的「主動降噪」功能，是打從配戴的時候就啟動，記者在辦公室使用的時候，完全聽不到外界的聲音，不過在地鐵上跟戶外，這個「主動降噪」因為「入耳式耳機」天生無法完整塞入任何人的耳朵，因此遇到偶有的風切聲，或是汽機車的喇叭聲，並沒有辦法像是耳罩式耳機一樣達到完美降噪，不過身邊有孩子的尖叫聲、辦公室的鍵盤聲，甚至是隔壁的人在講話，都還是抵擋得住。

初步來說，相對於上一代或者其他品牌入耳式耳機，AirPods Pro的「耳機收聽效果」是記者目前體驗過最好的，這一點，毋庸置疑。

▲AirPods Pro提供顯著的降噪效果與通透效果，是當前首款同時具備這兩項功能的入耳式耳機。（圖／記者洪聖壹攝）

音質與續航力體驗

在音質方面，記者初步使用Apple Watch Series 4跟iPhone 11 Pro來聆聽音樂，因為健身房是用Apple Watch，感覺不出音質跟AirPods有什麼差異，不過實際在辦公室體驗耳機，記者認為該款耳機是可以完美發揮iPhone 11 Pro的唯一一款入耳式耳機，因為它同時具備降噪功能，並且可以很好的傳遞帶有杜比全景聲音效。

▲AirPods Pro可說是唯一一款可以完美呈現iPhone 11 Pro全景聲音質的入耳式耳機。（圖／記者洪聖壹攝）

實際體驗一整個下午，可以感受到這一代的AirPods Pro對比前兩代，更具備聲音的平衡感，而且因為低音特別拉出，讓整個聲音更有層次，初步體驗來說，記者認為喜歡人聲、吉他聲的人會很喜歡這款耳機的聲音，下面推薦幾首音樂給讀者們體驗：

▲AirPods Pro相當適合聆聽人聲為主的音樂。（圖／記者洪聖壹攝）

根據Apple公司的說法，AirPods Pro具備所謂「適應性等化」功能，透過麥克風搭配軟體的形式向人體耳道發出聲音的形式，來自動為耳朵進行聲音調整，這方面使用者在使用合適的耳塞之後，可以在配置當中選擇「耳塞套服貼程度測試」來配置。

一般來說，降噪耳機的掉電狀況是很可怕的，記者初步體驗大約4個小時下來，耳機電力就已經剩下10%，也就是說如果上班聽音樂聽一個下午，那麼上地鐵前一定要充電，然而因為這一代隨附的是USB-C to Lightning充電線，因此具備充電 5 分鐘、使用 1 小時的快充效率，不過這一點記者還未實測到。

▲AirPods Pro這代耳機收納盒具備快速充電跟無線充電功能。（圖／記者洪聖壹攝）

防水、抗汗體驗

記者特別在下班之後去了一下健身房，大致跑了3 mile，這款耳機同樣不會因為劇烈甩動而掉落，此外，因為該款耳機的防水功能，讓記者在流汗之後，可以很放心的進行了一下清洗，這整體的體驗是很棒的。

▲▼AirPods Pro抗汗、防水功能對於運動愛好者來說相當實用。（圖／記者洪聖壹攝）

小結

坦言之，在使用AirPod Pro之前，記者是使用TRACK Air真無線耳機，主要原因是該款耳機外觀設計比AirPods好看，材質又是鋁合金，音域比起AirPods還廣一些，透過Apps還有低音模式可以選擇，不過該款耳機還是偶而會受到環境干擾，而造成藍牙連線不穩的狀況，同時，接聽電話也很不方便，這可能跟原廠手機系統整合的問題。

在接觸AirPod Pro之後會發現該款耳機的外觀有些更動，雖然這次還沒時間測試AirPlay2，但是初步體驗來說，AirPod Pro是讓人滿意的。

AirPod Pro最讓人喜歡的地方就是配戴舒適以及新增的降噪功能，這兩者可以完美呈現iPhone 11 Pro的手機音質，而這一代特別加入「力量感應模組」的配置，加上這個配置連動著「通透模式」跟「降噪模式」之間的切換，實際耳機操作上會需要一點時間來適應（基本上就是朝耳柱用力壓就對了！）。續航力是這類型藍牙耳機的一個小缺點，不過對比市面上的入耳式耳機續航力來說，AirPod Pro還是在均值之上。

初步來說，與4~5千元或者台幣萬元左右買一副不上不下的入耳式耳機相比，售價台幣7,990元的AirPod Pro入耳式無線耳機，確實不辱“Pro“之名。

＊本文圖片、影片皆以iPhone 11 Pro拍攝。