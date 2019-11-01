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AirPods Pro、AirPods 2怎麼抉擇？3C達人：先問問你的錢包

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▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲3C達人Tim哥認為，AirPods Pro（左）與AirPods 2（右）是兩個完全不同取向的產品。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

AirPods Pro於上月底在美國等國家上市，雖然台灣並未列在此次的首波發售名單當中，不過應該有機會在未來的幾個月內發售；不過，現在應有許多果粉在思考，究竟需不需要入手換掉幾個月前買的AirPods 2，入手AirPods Pro呢？對此，3C達人Tim哥表示，在入手前應該要先思考一下價格能否接受，且也要考慮自己需不需要「降噪」功能的耳機。

Tim哥認為，AirPods 2與AirPods Pro是兩個完全不同取向的產品，如果你是一個追求音樂品質更好、降噪功能的「Pro」使用者，那麼AirPods Pro是一個不錯的選擇；但如果你只是想要一副蘋果耳機，平時可以用來聽音樂、接聽電話，沒有特別的需求，且又有預算的考量，那麼AirPods 2會比較適合你。

Tim哥補充，畢竟兩款耳機在價格上也有些許的差異，AirPods Pro在台灣的售價為7,990元，AirPods 2無線充電盒版售價則為6,490元、一般充電盒版則為5,290元。AirPods Pro與AirPods 2兩款耳機最少也差了1,500元，這對於有預算考量的使用者來說，也是一筆數字。

至於在規格與功能差異上，Tim哥分析，AirPods Pro充電殼有45.6克， AirPods 2則為40克；而在耳機方面，雖然AirPods Pro耳機看起來較前一代耳機來得短小，但是單支耳機重量有5.4克，AirPods 2單支耳機則只有4克。

在電池充飽的情況下，AirPods Pro最長通話時間為3.5小時，AirPods 2則為3小時；但如果只是平時聽聽音樂，那麼兩者同樣都是5個小時。

兩款耳機在配件上也有些許的不同，AirPods Pro內附Type-C to Lightning充電線，而AirPods 2則為Type-A to Lightning充電線。另外，AirPods Pro有別於以往的二代耳機，搭載了主動降噪功能，且AirPods Pro擁有IPX4防汗抗水功能。

此外要注意的是，兩款耳機在手機系統的需求上有些不同；AirPods Pro、僅能支援iOS 13.2（含）以上的版本，如果是AirPods 2，那麼手機只要是iOS 12.2（含）以上的版本就可以支援。

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