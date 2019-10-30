　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple無線耳機AirPods Pro今（30）日在美國、日本、香港等超過25個國家、地區正式開賣，《ETtoday新聞雲》記者在透過友人代購後，也入手了這款新耳機。

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro盒裝內容。（圖／記者邱倢芯攝）

首先，先來看看AirPods Pro的內容物，當中包含了耳機、說明書、充電殼、Type-C to Lightning充電線，以及其他不同尺寸的軟矽膠耳塞套。

▼AirPods Pro提供了不同尺寸的軟矽膠耳塞套選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
不僅命名方式與先前不同，此次推出的AirPods Pro充電殼、耳機造型也有別於以往；在充電殼的部分，外觀往「橫向」發展，體積也較前兩代的產品大了一些（圖右），不過記者個人認為，即便AirPods Pro「長大了」一點點，不過不至於影響攜帶的便利性。

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro外觀往「橫向」發展，體積也較前兩代的產品大了一些（皆為圖右）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
而在耳機本體方面，這次的耳機較先前的AirPods短了一點，再加上這次採用入耳式的設計，所以AirPods Pro耳機看起來與寶可夢的「喇叭芽」相似，不過記者認為，本體並不會「太醜」。

除了外型比較短之外，AirPods Pro在這次也有很多細微不同處；舉例來說，耳機的波束成型麥克風變得比以往大（耳機黑色區塊），用以作為濾掉外部雜音的元件，而這次的波束成型麥克風較以往大，可更有效地為使用者濾掉外部雜音。

▼AirPods Pro（圖下）波束成型麥克風變得比以往大，可更有效地為使用者濾掉外部雜音。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

耳機下方也特別設計了一塊小平面，這塊平面是力度感測區，壓一下接電話、播放音樂、暫停音樂，按兩下換歌，按三下回上一首歌。

▼耳機上的小平面是為力度感測區。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

在看完外觀後，就來試戴看看吧！AirPods Pro與手機的配對方式與先前一樣，只要在iPhone旁打開充電殼，手機就會瞬間跳出配對訊息。

▼AirPods Pro與手機的配對方式與先前一樣，只要在iPhone旁打開充電殼，手機就會瞬間跳出配對訊息。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

配對成功後、戴上耳機，你就可以徜徉在音樂的世界中了！AirPods Pro強打其降噪性，不過為了行走時的安全，耳機分別提供了「降噪」、「關閉」與「透明模式」三種選擇；而若是在配戴時想要更改模式，卻又不好使用手機更改的話，那麼只要長按上述提到的力度感測區，即可快速更換模式。

▼AirPods Pro提供了「降噪」、「關閉」與「透明模式」三種選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者在實際配戴上AirPods Pro後發現，這款耳機配戴性還算舒適，不過最令人驚豔的就是其降噪功能，在開啟降噪模式後世界彷彿瞬間靜音，這項功能在搭乘大眾交通工具時，勢必是一大利器。

而「關閉」與「透明模式」兩種選項有什麼不同？「關閉」比較像是你配戴AirPods 1或AirPods 2一樣，可以聽得到外面的聲音，不過外部聲響會有一點點悶悶的；不過若是你開啟透明模式，雖然還是可以聽得到一點音樂聲，不過透明模式會讓你可以流暢地與人交談，且不受耳機影響。

另外，Apple針對AirPods Pro還提供了一個貼心的設計，因為官方宣稱本次推出的耳機配戴舒適度提高，且還提供三種不同尺寸的耳塞套，為了讓使用者更確定當下使用的耳塞套適合自己，因此在系統端還提供「耳塞套服貼程度測試」。

▼系統端提供「耳塞套服貼程度測試」，以提醒目前的耳塞套是否適合你。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼只要點下這項「耳塞套服貼程度測試」，系統就會播放一段聲響，來測試目前配戴的耳塞套是否適合你。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼AirPods Pro快速開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
整體來說，這款耳機雖然定價對許多人來說看似偏貴，不過以實用性、配件等方面來說，其實價格不算太高昂。在實用性方面，其降噪功能可讓你在特定的環境當中找到一絲安寧，且如果不需要降噪功能時，你還可以任意關閉。而這次的配件上也算相當有誠意，這次隨附了Type-C to Lightning充電線，這款充電線在官網的定價就要590元，不僅可用在耳機快速充電，也可讓iPhone可同時享受到快充功能。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！

ET快訊
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

【廣編】最懂你的家電　Panasonic秋季新品登場

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

快訊／蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折 萬元有找

臉書深夜當機！全球故障大爆發Messenger、IG也卡住　網崩潰「一直轉圈圈」

5G iPhone終於來了！日媒爆：蘋果明年3款新手機全5G，出貨至少8000萬支

官方曝光小米手錶　外型超像Apple Watch

AirPods Pro開箱初體驗：不辱"Pro"之名的降噪入耳式耳機

搭載1億像素！小米CC9 Pro能呈現人眼中「倒影」　預計11/5問世

HBO Max費率出爐！每月收費461元　2020年5月將與Netflix、Apple TV+互別苗頭

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

【廣編】最懂你的家電　Panasonic秋季新品登場

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動問題

快訊／蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折 萬元有找

臉書深夜當機！全球故障大爆發Messenger、IG也卡住　網崩潰「一直轉圈圈」

5G iPhone終於來了！日媒爆：蘋果明年3款新手機全5G，出貨至少8000萬支

官方曝光小米手錶　外型超像Apple Watch

AirPods Pro開箱初體驗：不辱"Pro"之名的降噪入耳式耳機

搭載1億像素！小米CC9 Pro能呈現人眼中「倒影」　預計11/5問世

HBO Max費率出爐！每月收費461元　2020年5月將與Netflix、Apple TV+互別苗頭

AirPods Pro快速開箱：開啟降噪模式　世界就瞬間靜音

高山警充當「修車工」為民服務　民眾大讚：有您真好

投資客現蹤新莊最熱區！7個月買賣40年老公寓　竟大賺逾300萬

三總「血液淨化智慧臨床場域」揭牌　導入AI讓換血更安全！

人妻查勤驚見「寶貝老公」氣炸！小三跩喊：我們上床了～挨告裝無辜：傳錯人

世界遺產「首里城」3大殿燒毀　居民哭不停：它是沖繩的寶藏

中港澳缺席世界飛安高峰會　王國材：ICAO大咖國家都會來

政院通過特別預算採購F-16V戰機　蘇貞昌盼朝野立委支持

法鬥代班廟前石獅　德古拉裝扮萌翻4千人：來吸我血～

蘋果Q4業績報喜　外媒呼籲投資人不要過於樂觀

媽媽獨力扶養3孩　《聲林》贊薇曝「生命貴人」

3C家電熱門新聞

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

臉書全球當機　Messenger、IG也卡

AirPods Pro快速開箱

免再載第三方App！這6個iPhone控制中心功能超實用

AirPods Pro開箱初體驗

小米手錶外型超像Apple Watch

iOS 13.2更新來了！拍照黑科技上線5大重點　鄉民超有感

iPhone Deep Fusion哪裡神？快速實拍比較給你看

搭載1億像素！「小米CC9 Pro」預計11/5問世

蘋果火速推HomePod iOS 13.2.1更新　搶救變「磚頭」無法正常啟動

爆料達人：Apple要把充電口拔掉

「再見，Flash」Google搜尋將不再支援　忽略內容與停止索引

iOS 13.2傳災情！部分用戶更新後HomePod變「磚頭」

更多熱門

相關新聞

哥買的不是AirPods Pro，是信仰！

哥買的不是AirPods Pro，是信仰！

為何在高鐵、捷運與街道上到處可見蘋果的AirPods？iPhone？別了吧！哥、姊我戴的AirPods叫做流行的文化與時尚！

香港中環Apple Store擠滿AirPods Pro搶購人潮

香港中環Apple Store擠滿AirPods Pro搶購人潮

蘋果macOS Catalina 10.15.1更新來了

蘋果macOS Catalina 10.15.1更新來了

AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元

AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元

Apple Watch推watchOS 6.1新版本　可支援最新款AirPods Pro耳機

Apple Watch推watchOS 6.1新版本　可支援最新款AirPods Pro耳機

關鍵字：

AirPods Pro開箱

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

「嘴巴放乾淨點」張雅琴再轟韓國瑜：我就是很不爽你

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面