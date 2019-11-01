台南新市國中群聚腹瀉事件　查出是諾羅病毒惹禍

▲台南市永仁高中師生群聚腸胃不適案，衛生局持續派員到校稽查，並進行環境消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園近日接連爆發群聚腸胃不適症狀，台南市衛生局公布日前新市國中發生的師生群聚腹瀉事件檢驗結果，在人體檢體檢出諾羅病毒，衛生局呼籲，目前正值諾羅病毒好發季節，校園應加強個人衛生管理，以防群聚感染。

衛生局指出，新市國中10月23日通報群聚腹瀉，該局針對發病師生及所有廚工進行採檢，檢驗發病師生8人、廚工3人檢體中，分別有4人、1人檢出諾羅病毒陽性，病原性細菌則未檢出，尚待食餘檢體檢驗結果出爐後，綜整研判原因及後續處辦。

10月31日永仁高中師生群聚腸胃不適案，1日衛生局持續派員到校稽查並進行環境消毒，學生已陸續返校上課，目前尚有56名學生及3名老師請假在家休養。

衛生局提醒，近日氣溫多變，是諾羅病毒好發的季節，諾羅病毒為糞口傳染，能長時間存活於患者的嘔吐物及糞便中，若攝食受污染的食物及水源、接觸患者排泄物或嘔吐物，甚至吸入其飛沫都有機會感染，諾羅病毒感染高峰期為每年11月至隔年3月，且只要極少的病毒量即可致病。

預防諾羅病毒感染，應依循以下原則：1、以肥皂洗手：因酒精無法殺滅諾羅病毒，如廁後應以肥皂洗淨雙手。2、澈底清洗及澈底加熱：避免飲用未處理過之水源。3、人員健康管理：有腸胃道症狀之廚房工作人員應暫時停止從事食品處理之工作，待症狀解除後至少48小時始得復工。4、環境衛生：使用1000ppm漂白水（200毫升5％漂白水+10公升清水）消毒，若遭嘔吐物或排泄物汙染請用布蓋住並淋上5000ppm漂白水（1000毫升5％漂白水+10公升清水）靜置30分鐘後再處理。

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