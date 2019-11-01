接韓國瑜全國競總主委？　朱立倫：「沒說過」也會造成韓市長困擾

▲接韓國瑜全國競選總部主委？，朱立倫1日在宜蘭說，「沒說過也會造成韓市長困擾」。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國民黨前主席朱立倫，1日陪同黨籍宜蘭立委參選人呂國華，在宜蘭市綠九市場等地拜票，有關接韓國瑜全國競選總部主委一事，他強調，他沒有談過接不接韓競選總部主委這個問題，相信韓總部會做一個完整的規劃。

朱立倫1日陪同黨籍宜蘭立委參選人呂國華，在宜蘭市綠九市場、羅東蘭陽智能發展學苑拜票，在市場時受到攤販及民眾歡迎。

接不接韓國瑜全國競選總部主委？朱立倫說，10月31日有看到媒體報導這樣傳言，韓總部也強調是純屬媒體的臆測，2日他會去台南幫柱柱姐加油，韓市長應該也會去，他與韓可能會同台，也可能會見面，希望透過大家團結努力，讓國民黨總統與立委選舉能夠勝選，這是他從7月15日國民黨黨內總統初選後一直強調的，就是要團結勝選。

朱立倫表示，不要因為「假設問題」造成韓總部或韓市長選戰規劃上困擾，每一位前黨主席都要努力幫忙，並讓韓競選總部與中央黨部二合一發揮戰力是最重要的，這是努力的目標。而他也沒有談過接不接韓競選總部主委這個問題，相信韓總部會做一個完整的規劃。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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