帶太座吃合菜！好客老闆「留2張空板凳」無影蹤　人夫吃飽想付錢…笑噴

▲原PO帶老婆去谷關泡湯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個消費者一定都希望遇到熱情好客的老闆。一位人夫的老婆日前生日，他就帶女方到谷關泡溫泉吃大餐，旅館配合的餐廳是做合菜，不僅超好吃，夫妻倆也吃到撐，熱情的老闆還從2人進門時，就說要泡高山茶來喝。沒想到老闆人就不見了，讓原PO笑噴「我可以不喝茶但是你不可以不收錢吧！」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，太做生日到了，他帶女方到谷關泡湯，「旅館配合的餐廳很有愛」，準備的合菜讓2個人吃超級飽，味道也超級好吃，「霸特……這家老闆從我們進門時就說要泡高山茶來喝，結果……」、「#老闆你人咧？」

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▲這滿桌菜看起來也太美味了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO貼出照片，只見夫妻倆眼前擺了5菜1湯，菜色包括清蒸魚、蔥蛋、炒青菜、金針湯等等，雖然看上去都是家常菜，但感覺就是簡單又美味。接著另外一張照片，應該是夫妻倆吃完飯要結帳，卻找不到人，到門口只發現2張空板凳和擺有水果、杯子、藥粉盒的桌子。

▲還沒付錢，老闆怎麼就不見了 XD。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

找不到老闆讓原PO忍不住用hashtag笑呼，「#我可以不喝茶但是你不可以不收錢吧！」最後則是再次稱讚強調「#老闆跟老闆娘為人真的超nice的」，還貼出3個比讚的圖案。網友也紛紛笑說，「老闆完全不在意有沒有收錢欸哈哈哈」、「要你當自己家的概念」、「老闆已經上山採茶了，要現採的。」

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