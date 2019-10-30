國中畢旅3天2夜！姪子「一個請求」家長傻眼　網全喊母湯：要轉大人？

▲畢業旅行示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

在學生心目中，「畢業旅行」通常是個重要的回憶，也是象徵成長的里程碑。一名網友就上網發問，原來他姪子近日要去畢旅，還告知家長想要帶1萬零用錢，大人們得知後全反對，眾網友們也表示這數目太誇張，「是要去轉大人嗎」、「這會被搶吧」。

「請問一下，國中生的畢業旅行帶多少錢去覺得是合理的啊？」一名網友在臉書「爆廢公社公開版」中發文，他表示姪子近日要參加國中畢業旅行，行程是從高雄到台北3天2夜。然而，姪子卻表示想要帶1萬塊的零用錢去花用，讓家長嚇傻，紛紛反對他帶這麼多錢在身上。

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▲姪子想要帶1萬元現金在身上。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，大部分網友們都認為1萬元太誇張了，畢竟一般畢旅的交通和三餐費用都已經全包了，會花到錢的地方應該只有紀念品、土產和小零食而已，建議帶1~3千元就很夠用了，「我國中畢旅大概1千吧」、「我兒子帶2千5還有剩」、「帶1萬去給人搶嗎」、「一天1千塊差不多喔」、「我兒子都說給他幾百塊就夠了」、「之前班上有人畢旅直接不帶錢，有夠瀟灑」。

其他網友則認為，家長還是要問一下孩子想帶這麼多錢的實際原因，如果只是想要跟同學炫耀，就務必要導正這個觀念，「大人要給他危機意識+正確及用錢觀念」、「1萬是要請客嗎」、「1萬是打算喝酒聚賭嗎」、「看一下他有沒有帶撲克牌」、「要去轉大人喔」、「是要幫忙代購嗎」。

事後原PO也回應，家人一直有在導正孩子的金錢觀，雖然不知道哥哥和嫂嫂最後會給姪子帶多少錢，但至少1萬這數字是不可能的，同時也很感謝網友們給的意見。

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