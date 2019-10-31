「電梯壞掉叫外送員爬17樓會給小費？」網答案一面倒　苦主：我爬過25樓

▲如果電梯壞掉，您還會叫外送嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「請問各位住17樓電梯壞掉，叫美食外送員上來會不會給小費？」結果答案一面倒，有人直呼「17樓電梯壞掉就不要叫外送了！自己出去吃。」但也有苦命外送員說，「不會...因為我爬過25層樓...也沒拿過小費。」

原PO近日在「爆廢公社公開版」臉書社團發問，引起熱烈討論。許多網友都說會給小費，「當然要給啊，不想給可以，你自己下去拿」、「你好意思叫人家爬17樓，然後你不給小費嗎」、「起碼要給500」、「我二樓，下雨天我就給小費了。」

請繼續往下閱讀...

▼外送員風吹日曬雨淋，十分辛苦。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

大家紛紛發表自己的看法，「17樓電梯壞掉就不要叫外送了！自己出去吃」、「我會下去拿」、「自己跑下去取，然後再跑回自己的住所，難吃的食物也包你吃到津津有味」、「我的話會下去拿，17樓耶⋯我以前住4樓叫瓦斯都不好意思的要命，沒電梯⋯」、「就算會給小費一樣是很殘忍的事。」

也有外送員說，「不會...因為我爬過25層樓...也沒拿過小費。」一名網友則透露，前幾天想著不用帶鑰匙下樓去拿包裹，結果忘記電梯還需要磁卡，又不想麻煩別人就自己爬了17樓，「非常累，自己下去拿吧。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！