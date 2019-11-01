網曝「台男娶越南妹」社團真相　爆表顏值照誘私訊「每人至少損失60萬」

▲鄉民爆料指出該社團騙台灣人到越南相親。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

臉書粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前分享一張「台男娶越南妻」的臉書社團照片，引起許多網友共鳴，許多人看到越南妻的顏值都大喊+1。事件經媒體曝光後也傳到批踢踢上，不過就有一位鄉民發文透露社團真相，直言說「我也是他們集團受害者」。

▶︎影／台男娶越南妹！臉書曬幸福合照…網友一看「爆表顏值」哭喊：可以＋1嗎

▲粉專分享台男娶越南妹照片社團照片，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

一位台灣男子在臉書社團上曬出自己與越南籍老婆的出遊照，同時附上「剛好遇見妳，餘生都是妳」的甜蜜誓言，這張照片也被「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享至臉書上，引來數千個網友按讚留言。

▲有網友分享親戚娶越南妻的經驗，說運氣很重要。（圖／翻攝Facebook／ETtoday新聞雲）

《ETtoday新聞雲》粉專分享該則新聞後也有許多人討論，有網友說「我的親戚也有娶越南的，很幸運娶到一個漂亮又乖巧的女孩，運氣很重要，還有自己本身的條件也蠻重要的」、「怎麼看不到內容....曬太大了」、「台男衝啊！組團去娶老婆ww」。

▲鄉民踢爆「台南娶越南妹」社團真相。（圖／翻攝批踢踢）



此事在批踢踢上也引起討論，其中有一位鄉民驚爆「這是人蛇集團，在貼恩愛照，吸引台灣人帶去越南相親詐騙，我也是他們集團受害者，你如果私密他，他會告訴你費用多少，如何娶，然後再配合女生狠狠痛宰你，去年他們集團受害者已經40多人，每個人損失都是5、60萬」。這篇文章也被PTT表特神人「神龍Z9」吳達偉轉發說「有卦！！」。

▼神龍Z9也在臉書分享這則文章。（圖／翻攝Facebook／Z9的看板）

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