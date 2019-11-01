7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海　經14小時尋獲機身及1遺體

▲ 海警投入14艘船隻及10架直升機，晚間將持續搜救。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓一艘載著急救患者的消防直升機31日晚間欲從獨島（日本稱竹島）飛往本島，未料起飛約2至3分鐘後驚傳墜海，機上7人至今生死未卜。海警投入大量人力搜救，事發經過14小時後，今（1）日下午終於在水深72公尺處發現機身，稍早以潛水無人機在附近發現一具屍體，目前正在確認死者身分。

綜合韓媒報導，獨島警備隊31日晚間獲報，附近一名捕蟹的5旬漁船船員大拇指指節被切斷，向中央119救援本部請求支援。一架EC-225型直升機晚間9時33分自大邱起飛，10時49分先在鬱陵島降落，約8分鐘後再次起飛，11時22分飛抵獨島，待病患及家屬上機後，包括消防隊員共7人11時26分搭機自獨島起飛，離地2至3分鐘後墜海。

當時患者已經找到被切斷的指節部位，原先預計降落在大邱頭流棒球場後立刻送到當地接合斷肢的專門醫院。院方指出，此前接獲消防單位通報，一名急救患者會在1日凌晨2時左右到院，醫療團隊也早在現場待命，未料發生墜機意外。目擊這起事件的獨島警備隊長則向《韓聯社》透露，直升機起飛後不到2分鐘就墜落。

東海海洋地方警察廳稍早召開記者會宣布，海警中央特殊救援團3名潛水員1日下午1時35分至2時25分間在獨島南方600公尺處外海、水深72公尺處發現事發直升機，但機身並不完整；接著在稍晚以潛水無人機發現一具推測為失蹤者的屍體，目前正在確認中。

這具遺體被發現的地點在機身附近，而非直升機內。當局因此推測，機上乘客事發後應該已經脫離機艙。針對失蹤者生還的可能性，海警根據國際海上搜救方針說明，水溫15至20度下，經過6小時的生存機率為50%，但現在距離事發已經過17小時，很難判斷失蹤者狀況。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

