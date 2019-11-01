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跟拍「10重人格」日本少年！男女聲一秒轉換　半日記憶空白…換人格像看VR

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▲▼日本23歲HARU罹患多重人格。（圖／翻攝自YouTube／Minh Giang Vlog）

▲HARU有10個人格。（圖／翻攝自YouTube／Minh Giang Vlog，同下）

記者林瑩真／編譯

解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，DID）又稱「多重人格」，是一種心理疾病，患者通常因為童年創傷而分裂出人格保護自己。日本節目採訪一名有著10個人格的23歲男子HARU，實際跟拍揭密「多重人格」。

綜合日媒報導，節目組決定跟拍HARU的一整天。最初，HARU現身時自稱是16歲女高中生「結衣」，說話軟萌，家中擺滿最喜歡的傑尼斯偶像「嵐」成員二宮和也的照片，但桌上卻疊著許多理科相關的教科書，因為這是13歲少年「悟」的興趣，是一個對數學、理科以及植物有相當了解的孩子，不過不擅長人際關係。

接著，節目組拍攝HARU的工作畫面，突然，HARU變得冷靜、沉著，開始做起工程相關的工作，對於數據類的工作相當了解，原來他已經出現另一個名為「圭一」的人格，直到工作結束後，才變回「結衣」。

第二天的跟訪，節目組則隨著HARU外出，這時的HARU是主人格，儀態正常又有禮儀，不過坐上車後，突然出現熱愛吃喝、買東西的另一個人格「燈真」，逛街途中，則因為看到飛機飛過，而變成最喜歡飛機的6歲男孩「HARUTO」，走路蹦蹦跳跳，與前面幾個人格的舉止完全不同。

▲▼日本23歲HARU罹患多重人格。（圖／翻攝自YouTube／Minh Giang Vlog）

▲HARU的腦中世界。

在節目組採訪的最後，HARU的第六個人格曝光，名為「洋祐」的能幹男子現身，為跟訪他們多重人格的節目進行總結。對於多重人格的腦中世界，「圭一」解釋，他們的大腦就像有個螢幕，誰坐在螢幕前就是外在所能看到的人格，其他人則在後方類似膠囊旅館的房間中，可以選擇休息或像看VR影片一樣得知外界，至於主人格HARU則是安靜的待在桌子旁一個類似水槽的地方。

節目指出，HARU並不能決定由哪個人格出現，全由當下的環境決定，只要一個人格出現，其他人格就會自動退場。事實上，HARU原是作為女性出生，從小時候就對大人的態度相當敏感，到了3歲，「洋祐」作為第一個人格出現。不過小學六年級時，HARU接連遭受父母離婚、父親去世、最好的朋友自殺等打擊，開始精神不穩定，罹患憂鬱症，從國中休學了。

雖然恢復了精神後重新復學，但HARU開始無意識的在考試中拿下高分，又或是有將近10個小時的記憶空白，甚至回過神才發現自己莫名出現在不知道的地方。在老師提醒下，HARU接受心理科諮詢，終於確診多重人格。

▲▼日本23歲HARU罹患多重人格。（圖／翻攝自YouTube／Minh Giang Vlog）

▲HARU發現多重人格之前有失去記憶的情況。

HARU一度問過醫生如何消除其他人格，但醫生表示「所有人格都是為了保護HARU而存在」，於是HARU開始學習與其他人格相處、信任他們，也在他們的幫助下，一次次熬過輕生念頭，並接受乳房割除手術及注射荷爾蒙，作為男性兒生活。也是至今少見的、罹患多重人格仍平穩生活的病例。

由於多重人格的病徵難以確診，因此在醫學上的資料並不多，更難以治療，最有名的治療方法為「人格融合」，讓一個熟悉所有人格的人格成為核心，與其他人格對談並找出相似點，慢慢整合、削減人格，最後合而為一。不過此方法無法保證永久有效，很可能因為外在壓力再度人格解離。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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