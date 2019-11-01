沖繩特有「紅漆含桐油」害首里城延燒7棟樓　燒11小時5原因曝光！

▲「首里城」陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」慘遭祝融，包括正殿、北殿、南殿等7棟建築物燃燒殆盡。經過調查，專家表示，由於首里城正殿的紅漆使用「桐油」，以及消防設備不足，才會讓這場大火延燒如此迅速。

綜合日媒報導，「首里城」正殿以紅漆為特色，其中含有沖繩特有的「桐油」（以油桐種子榨取得來，專用於文化財保存與修復，不可食用）。但上漆的建築物一旦起火「難以立刻滅火」，這也可能是火勢瞬間延燒的原因。

由於大火燃燒的輻射熱，距離正殿遙遠的木材也會因溫度上升而自燃，加上首里城沒有設置自動灑水設備、消防栓設置於內部、火災警報器反應又慢，都有可能是造成火勢快速蔓延的原因。

▲「首里城」延燒快速。（圖／達志影像／美聯社）

專精建築防火工學的東京理科大學教授大宮喜文表示，消防栓設置於內部，但火災時，人根本無法進入使用，等於沒用；為了不影響首里城外觀，火災警報器使用偵測熱膨脹的「空氣管」模式，但也有反應較慢的缺點。

最大的重點是，因為「首里城」未達到法令規定的三層樓，因此可以不必裝設自動灑水設備，可大宮喜文認為，「如果有自動灑水設備，也許就不會全部燒毀」。雖然建築物外側有防火水幕，阻絕火勢延燒，但南殿及北殿仍會被波及。

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