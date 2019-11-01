Uber eats、foodpanda 注意！北市管理條例出爐：颱風天停止外送、外送員強制保險

▲未來北市將透過自治條例，強制外送平台業者幫外送員納保。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

網路平台外送服務興起，吸引不少年輕人爭相投入，有鑑於日前在連假期間外送人員意外頻傳，引發社會關注外送員的勞動權益。對此，北市勞動局1日上午將正式宣布「台北市外送平台業者管理自治條例（草案）」，要求外送員必須投保意外保險，颱風天也應停止外送。同時，自治條例草案也規定業者必須提供外送員接受交通、食安、職安教育訓練，違者最高會被處以6萬元以下罰鍰。

根據《ETtoday新聞雲》搶先取得的台北市「外送平台業者管理自治條例（草案）」，草案共計15條，從外送平台、平台業者、外送員以及服務期間，都有明確的定義。相關有爭議的保險、颱風天是否應外送等，都有明確規定，有助於未來業者、勞動者依循。

根據最新外送平台業者管理自治條例（草案）定義，外送平台是指透過電子商務技術進行網際網路交易，提供消費者購買商品，並提供外送員就消費者購買之商品進行外送服務的平台。外送平台業者則是指設置平台營業之廠商。外送員則是指透過外送平台應用程式，前往消費者指定之廠商取貨，再外送至消費者指定地點交予貨物的人員。外送服務時間則是指外送員至外送應用平台「上線接受訂單起至將商品交予消費者」之服務期間。

另外，外送平台業者應於外送平台介面明確揭示：商品價格、服務費或運費之金額。

在消費者取消訂單之退費機制方面，外送平台業者得取消訂單之情事及退費機制，業者也得面對商品遲延交付、交付商品之種類或數量與訂單不符及商品損壞之處理方式、收退費用及補償措施，以進一步保障消費者權益。

攸關外送服務員權益的保險問題，外送平台業者管理自治條例（草案）直接強制規定「不論其法律關係為何，有必要於現行法令外，另定強制外送平台業者為外送員提供保險之規定」，亦即不論是「僱傭」還是「承攬」，平台業者都需要幫外送員保險。根據草案規定，外送員與外送平台業者成立提供外送服務之契約後，24小時內，需由平台業者負擔費用，以外送員為被保險人及受益人，投保人身意外保險。

外送平台業者管理自治條例（草案）也規定，外送平台業者於政府機關因天然災害宣布停止上班，應停止從事外送服務，並通知外送員；等於將颱風假是否出勤外送的爭議，提高到法律位階強制禁止外送。但規定也有例外，若有正當理由，認無顯著或可預見風險者，不在此限。

至於在罰則部分，外送平台業者若違反規定於政府機關因天然災害（如颱風）宣布停止上班，未停止外送員從事外送服務，且外送員於執行外送服務過程中死亡；以及違反食品安全衛生管理規定，經通知限期改善，屆期未改善之處罰。上述二者違反其一，都將處以新台幣3萬元以上、9萬元以下之罰鍰。

最後，外送平台業者管理自治條例（草案）還明定，外送平台業者必需要幫外送員進行交通安全、食品安全及職業安全等，共4小時的教育訓練；需保存消費者訂購商品的時間及內容、廠商接受訂單之時間及內容、外送員提供外送服務之時間地點及內容的相關電磁紀錄。若違反前述二者，將處以新台幣3萬元以上、6萬元以下之罰鍰。

