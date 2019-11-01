黃瀞瑩爆遭性騷擾　柯文哲：照SOP調查、不預設立場

記者陳家祥／台北報導

柯市府驚傳職場性騷擾案件！進入市府短短1個月就升任顧問的劉嘉仁，傳出藉職務之便，對北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩有逾矩的行為與對話。對此，台北市長柯文哲受訪時說，就交給SOP、照正常程序去處理，「不要預設立場，1個月內一定要調查結果，調查結果出來該怎麼做就怎麼做」。

對於黃瀞瑩一案是「性騷擾」還是「騷擾」？柯文哲說，既然議員要求要給勞動局調查，那好吧，就指定黃珊珊副市長當召集人，給勞動局、人事處、政風處，按照正常程序去處理就好。

柯文哲說，工作上有摩擦什麼是一回事，隔離就好，「至於要無限上綱我覺得有時候…，不過我覺得是這樣，既然要求調查，就調查就好，我每次都在講SOP，交給SOP去處理，照正常程序去處理」。

柯文哲表示，劉嘉仁過去是聯醫總院長黃勝堅的特助，最近才到市府服務。至於有傳出劉過去也有類似的騷擾行為一事，柯表示沒有聽過。

目前市府已介入調查，若屆時調查結果確定構成性騷擾，劉嘉仁是否會請辭？柯文哲說，就按照調查結果，「如果有那個當然就要處理」，到時候再看要職務調動還是請辭。柯強調，不要預設立場，1個月內一定要調查結果，調查結果出來該怎麼做就怎麼做。

媒體追問，為什麼沒有第一時間送性平會處理？柯文哲說，「我跟你講，我們當時聽一聽，覺得應該是工作上有摩擦，職務上隔離就好」。



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