尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

記者郭世賢／基隆報導

基隆龍安街是知名的紅燈區，而因緊鄰鐵道，又被稱作是「鐵支路」，每到晚上都會有尋芳客到訪買春，警方也積極查緝，且上周才一舉搗破了20年的老私娼寮，但沒想到，網路卻瘋傳一段畫面，一名尋芳客挨家詢價，而裡頭賣淫女一見客人上門，各個搔首弄姿，賣弄火辣身材，讓人看得鼻血直流。

▲網路瘋傳嫖客尋芳高清影片，賣淫女一見客人上門，各個搔首弄姿，相當火辣。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警方24日晚間才破獲一間私娼寮，當場查獲2名正在辦事的尋芳客、以及屋內的3名台籍賣淫女，眾人見到警方上門後嚇得不知如何是好，急忙拿起身旁衣褲遮羞。

沒想到，事隔才一周，網路卻瘋傳一段3分多鐘的影片，影片中一名尋芳客挨家詢價，而鏡頭帶到私娼寮，還能看見裡頭小姐各個穿著低胸短裙，見到客人上門，便立刻站起賣弄身材，大擠胸前渾圓，畫面讓人看得鼻血直流。此外，畫面中還能聽見接待的「三七仔」積極報價，「裡面三個，這個1300，另外兩個1500，看你要哪個，保證值回票價啦！三個都年輕的」。

由於這段畫面畫質清晰，且右上角還清楚顯示錄影時間及地點，讓不少網友懷疑這是警方蒐證畫面。對此，基隆市警局長詹永茂收到這畫面後，立刻要求徹查，釐清是否事警方蒐證影片外流。

此外，警一分局也表示，24日破獲私娼寮的蒐證畫面全都已當成證據送給檢方，因此畫面不可能外流，而這畫面應是尋芳客自行蒐證的畫面，與警方並無關聯。

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