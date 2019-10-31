仰德大道車禍釀4死！代驗黃牛特威力驗完就出事　台中監理所再曝：5年違規2次

▲仰德大道車禍釀四死，檢調查出肇事泵浦車的代檢廠涉嫌收賄，才放水過關，因此發動全台大搜索，30日約談62人。（圖／資料照）

記者陳韻如／台中報導

仰德大道2017年7月19日發生重大車禍，混凝土泵浦車失控釀成4死9傷慘劇。案件驚爆涉代檢廠收賄，檢調30日起全台大搜索，其中承擔信詠公司出事水泥車最後一次驗車業務的代檢廠台中特威力，才剛驗完車，就發生意外，而其紀姓負責人被列為嫌疑人，目前在士檢偵訊中。此外，台中區監理所也表示，特威力5年內就有2起違規被處分，如今又傳出收賄，讓人不勝唏噓。

2017年7月19日，信詠公司名下一輛混凝土泵浦車，在陽明山仰德大道下坡路段失控高速俯衝，造成包括駕駛在內4死慘劇，經過鑑定肇事原因包括超重、傳動軸掉落、最扯的是車上已經10幾年沒有手剎車，竟能通過車輛檢驗，信詠公司負責人陳美蘭已被依業務過失致死等罪起訴。

調查局深入追查，意外發現全案因業者透過黃牛行賄台中特威力代驗廠，因此才放水過關，持續追查又發現桃園的鴻湧、維邦2間代檢廠也有類似情形，而其中特威力還被查出，5年內就有2次違規，一次是燈光不亮，沒有檢驗合格，另一次是檢驗程序的核章有問題，還因此被處分停驗一個月，並減少驗車數量。

由於這起意外的發生，又剛好是特威力承擔最後一次的代驗業務，但才剛驗完沒多久，就發生意外，紀姓負責人也因此被列為嫌疑人，目前正在士林地檢署偵訊中。

針對這起案件，檢調30日動員180名人力，搜索3間代檢廠及相關業者公司等23個處所，地點遍及雙北、桃園、台中、台南，並約談62人到案，其中51人是行收賄、偽造文書的嫌疑人，將由14名檢察官分組漏夜複訊，已釐清業者是否涉及收賄放水。

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