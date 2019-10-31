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中午才出院返家！「前惠普董座」黃河明下午墜樓身亡　傳奇一生就此殞落

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▲▼ 12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」…傳奇一生落幕。（圖／翻攝黃河明臉書）

▲黃河明傳奇一生，就在他30日墜樓身亡後就此落幕。（圖／翻攝黃河明臉書）

記者黃彥傑、張君豪、陳韻如／台北報導

台灣惠普科技前董事長黃河明30日下午趁妻子不注意，從復興南路二段8樓住處墜下，送醫後不治身亡。據了解，黃河明日前因病住院，才剛返家沒多久，就發生憾事，讓妻子悲慟不已，警方目前已排除外力介入，至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。

警方調查，黃河明日前才因病住進台大醫院治療，30日中午才剛出院返家，卻趁著老婆不注意，從自家八樓墜下。黃河明老婆透露，事發當時她正在家中休息，發現樓下傳出巨響後從窗戶探視察看，才發現自己丈夫墜樓，嚇得趕緊打電話報警求救。

▲▼台北市復興南路2段一棟大樓，一名男子墜落至中庭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃河明墜落大樓中庭，其妻子聽到巨響後探頭察看，驚見他倒地不起，當場崩潰報警。（圖／記者黃彥傑攝）

警消趕抵現場後發現黃河明已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽71歲。警方事後封鎖現場勘查、採證，但並未發現遺書，但目前已初步排除外力介入，詳細的事發原因還有待進一步調查釐清。

黃河明1977年進入美國惠普（HP）台灣分公司，並用12年的時間從工程師躍升至台灣區董事長兼總經理，並帶領公司衝出670％的營業額成長，接著晉升為台灣惠普董事長、惠普泰國分公司總經理、台灣資策會董事長，以及悅智全球顧問的董事長，他在惠普服務23年的時間堪稱是台灣電子科技業的傳奇，但如今悲劇傳出，也讓周遭親友深感哀痛。

▲▼ 12年提升營業額670％！黃河明「惠普經驗」…傳奇一生落幕。（圖／翻攝黃河明臉書）

▲黃河明堪稱是台灣電子科技業的傳奇，如今悲劇傳出，讓周遭親友深感哀痛。。（圖／翻攝黃河明臉書）

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