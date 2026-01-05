　
社會 社會焦點 保障人權

北市拆圓環2人捧「蔣萬安黑白照」　北檢不起訴：不構成恐嚇

▲民間團體12日晚間7點紛紛前往圓環周遭進行陳抗，卻有民眾高舉「蔣萬安遺照」。（圖／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

▲檢察官認為，彭軍皓、李采薇舉著「蔣萬安黑白照」與「死亡」字卡不構成恐嚇。（資料照／翻攝王欣儀）

記者劉昌松／台北報導

台北市去年9月12日深夜拆除公館圓環，引來民間團體集會抗議，活動負責人之一的彭軍皓等人在現場舉著死亡字卡，並在市長蔣萬安的黑白照噴紅漆，呼喊「請瞻仰蔣公遺容」、「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」。警方將全案依恐嚇危害安全罪送辦，但台北地檢署調查後，以被告沒有具體惡害通知，蔣萬安本人也未提告，犯罪構成要件不足等理由，5日處分不起訴彭男等2人。

台北市政府2025年9月13日凌晨起，動工拆除公館圓環、填平地下公車道等工程，民意代表與民間團體提前在12日晚上，到工程外人行道舉行「守護公館圓環」集會活動，彭軍皓與民眾李采薇在13日凌晨0點44分左右，舉著蔣萬安照片表達抗議訴求，引起質疑幾近「死亡威脅」，危害蔣萬安的安全。

集會遊行的負責人之一，同時也是當天路權的申請人彭軍皓到案坦承就是舉照人，他表示自己做了一張照片，用蔣萬安的輪廓，P上蔣公的臉，因為有點明顯還是可以辨識出是蔣萬安，所以用噴漆把照片弄得模糊一點，彭軍皓表示，原本以為在附近台大城鄉所找到的噴漆是黑色的，沒想到噴上去是紅色的，只好將錯就錯；彭另外把在城鄉所撿到的蔣萬安照片交給李采薇。

彭軍皓並解釋，為了省錢所以只印成黑白而不是彩色，沒有刻意要用黑白照去表示「遺照」，並辯稱「我有宣佈公館圓環死亡，並說蔣萬安的民意也跟著公館圓環死了」、「宣布死亡時間是00:44」，彭軍皓否認要對特定人發表恐嚇性或威脅性的話語，「只是想用這個方式比較感性地讓大家記住公館圓環，這也是我自己對公館圓環告別的方式」。

當時在一旁拿著另一張蔣萬安照片的李采薇則表示，公館圓環地下道對他們有很深的影響跟意義，希望為圓環及地下道舉辦一個告別式，李采薇並表示自己當天帶了4張紙，分別寫「宣」、「布」、「死」、「亡」，另外把旁人遞給他已經被噴漆的蔣萬安照片一起拿在手上，但是「已經很晚又很暗，我當時只知道拿在手上的照片是一個人像，沒注意是誰」。

檢察官認為，彭、李2人說法與員警現場蒐證錄影、直播譯文相符，細究原因是因為對圓環拆除過程有不同意見，以行動表達自己的具體想法，並沒有對蔣萬安有生命、身體、自由、名譽、財產有具體惡害通知，主觀上並無恐嚇犯譯，且蔣萬安至今沒有報案提告遭到恐嚇，更可見被告並無恐嚇的客觀事實，因此處分全案不起訴。

更多新聞
藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台積電還有內鬼！又揪出一工程師竊取機密、東京威力主管滅證

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

快訊／花蓮民宅2F火警！大量濃煙四處竄　鄰居急抱神像逃命

