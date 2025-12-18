20歲阿兵哥吸毒後開車購物　車上搜出4顆喪屍菸彈...這下慘了

▲李姓現役軍人施用喪屍菸彈後外出開車購物，被警方查獲依托咪酯菸彈，警方採集尿液送驗，毒品反應呈陽性。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓現役軍人今年5月某日凌晨，在中壢區住處施用「喪屍菸彈」後開車外出購物，因交通違規遭警方攔檢，還在在車上搜出第二級毒品依托咪酯菸彈4顆，警方採集其尿液送驗，驗出二級毒品依托咪酯呈陽性反應，桃園地檢署調查後依公共危險罪嫌將他提起公訴。

檢警調查，20歲的李姓男子為現役軍人，今年5月2日晚晚間8時許，在其中壢區住處，以電子菸加熱吸食方式，施用第二級毒品依托咪酯，翌日凌晨2時30分許，開車欲前往平鎮區購物，凌晨3時40分許開車行經平鎮區金陵路3段附近時，因交通違規被警方攔查，經警方取得其同意後，依法對其車內執行搜索，當場扣得第二級毒品依托咪酯即俗成「喪屍菸彈」共計4顆，警方將其帶回警局偵訊。

同日凌晨4時40分許，經其同意對採集尿液送驗，結果驗出依託咪酯陽性反應，且濃度超標已逾行政院公告之濃度值標準，警方依法移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，李男坦承有施用依託咪酯，檢方認為李男犯行明確，偵結依犯陸海空軍刑法之現役軍人駕駛動力交通工具，而有尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上情形罪嫌提起公訴。