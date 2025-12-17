　
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂

▲▼桃機今湧現大量出國旅客，全天運量預估將破11萬。（圖／桃機）

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個國家都有不同的文化、特色，吸引很多人出國到不一樣的國家玩。就有網友發文分享旅遊心得，表示自己去了10幾個國家後，最後得出的結論是「還是日本好」，一句話意外引發大量共鳴。貼文底下湧入不少網友分享相同感受，從治安、交通、飲食到旅遊壓力全面比較，認為日本在「舒適度」與「安心感」上確實很難被取代。

該名網友表示，「去了10幾國以後才發現，靠北還是日本好 = =」，簡短一句話立刻吸引討論。原PO並未特別點名哪個國家不好，而是單純分享個人感受，但不少人立刻聯想到歐洲、美洲或非洲旅行時，曾遇過的交通誤點、治安疑慮或生活不便，紛紛留言附和。

不少網友點出日本的優勢在於「不用冒險」，有人留言表示，歐洲風景和建築雖然很美，但實際體驗後，還是覺得日本最舒服，「連上廁所都要錢，還不一定乾淨」，反觀日本「乾淨、衛生、免費、又好找」。更有網友總結，「我是要去旅行，不是要去冒險」，強調在有限假期裡，只想放鬆而不是天天提高警覺。

留言區也出現大量「去過很多國家，最後還是選日本」的經驗談，有人說日本適合獨旅，是I人的天堂；也有人形容，「其他國是主餐，日本是隨時都能吃的小點心」，機票便宜就能說走就走。甚至有網友笑稱，去美國「不是旅行，是期中考」，考驗解決問題的能力。

玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂
玩過10幾國才懂「還是這1國好」！大票台人狂點頭：I人的天堂

