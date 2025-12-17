智能障礙兄弟也不願放棄　玉玟媽媽16年無私陪伴10名寄養兒獲表揚

▲2025年南投縣寄養家庭授證典禮日前登場。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

擔任寄養家庭長達16年的「玉玟媽媽」，陸續陪伴過10個來到家中的孩子，包括一對智能障礙的兄弟，無論安置時間長短都給予充分的溫暖，用超越血緣關係的愛接住孩子的心，讓生命遭遇波折的孩子重新看見希望，也獲得今年南投家扶中心資深寄養家庭表揚。

為感謝寄養家庭對寄養孩子無私的奉獻，南投家扶中心12月14日（日）於埔里鎮緣溪行森林營地辦理「2025年南投縣寄養家庭授證典禮」，向所有寄養家庭致上最深的敬意，也肯定他們在寄養服務中所付出的愛與耐心，玉玟媽媽也出席分享自己成為寄養家庭的初衷。

玉玟媽媽回顧，曾照顧過的智能障礙兩兄弟剛來到家中時，已分別就讀國小五年級及二年級，但生活能力卻像嬰幼兒一樣，學習速度緩慢，連洗澡、如廁、日常規範都需要從頭教起，導致教養挑戰重重，讓他備感挫折，甚至動過放棄擔任寄養家庭的念頭，但「我覺得我有一份使命，陪伴他/她長大，讓孩子的人生有機會被改變。」最後還是選擇咬牙堅持，兩兄弟也一點一點地慢慢進步、擁有自我照顧的能力，並順利地回到原生家庭。

玉玟媽媽表示，16年間陪伴的10個孩子，許多在結束安置後仍持續與他聯繫、彼此關心，就像真正的家人一樣，這些歷程不只是孩子的成長，也是寄養家庭信念與價值的最佳證明。

南投縣社會及勞動局林志忠局長表示，感謝寄養家庭無私的奉獻，提供孩子們溫暖有愛的家，目前全縣共有40戶寄養家庭，另有5戶正接受審核的新進寄養家庭，今年度共有79位兒少接受寄養照顧服務，但社會上還有許多受虐、失依的孩子等待被保護；南投家扶中心與縣府共同呼籲，期待更多年滿25歲、具國中以上學歷、有育兒經驗、居住穩定並願意參加寄養家庭培訓的愛心家庭加入寄養行列，詳情可洽承辦單位南投家扶中心049-2222080。