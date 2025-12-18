23歲女遭撞慘死！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」批酒駕男惡劣

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市安平區16日上午發生酒駕死亡車禍，23歲陳姓女清潔人員在垃圾車後方執行作業時，遭酒駕鄭姓男子的賓士車高速追撞，當場被夾困於兩車之間慘死。事後，陳女妹妹在社群平台Threads發文，透露親眼看到姊姊遺體縫補照片時「心真的很痛」，字字血淚。

回顧案情，這起事故發生於16日上午8時9分，鄭男（48歲）是安平區一家鹽酥鴨店老闆，前一晚與友人聚餐、續攤飲酒至天亮後開車上路，行經安平區慶平路時追撞正在路邊作業的民間垃圾車，造成站在車尾的陳女當場死亡。警方到場對鄭男實施酒測，數值高達0.95，明顯超標，全案依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。

▲垃圾車作業時遭後方賓士追撞，23歲女清潔員當場死亡。（圖／記者林東良翻攝）

事後陳女舅舅在臉書留言表示，「她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師」，陳女妹妹也在Threads發文指出，當她看到姊姊需要縫補的畫面時，內心幾乎崩潰，形容姊姊下半身傷勢極為嚴重，「兩隻腳雖然還有皮撐著，如果沒有那些皮的幫忙，絕對會變成一塊一塊的」，讓她難以承受，直言認為肇事者「真的真的非常惡劣」。

她也在文中表達感謝，感激大體修復師們日夜趕工、盡力修復姊姊遺體，「能做到這樣已經很好了」，並向所有給予家屬安慰與協助的親友、善心人士致謝。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。