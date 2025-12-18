　
社會 社會焦點 保障人權

東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

游勝綸過去在東湖市場販售涼糕而被網友封為「東湖市場天菜涼糕哥」。（翻攝自涼糕哥IG）

▲游勝綸過去在東湖市場販售涼糕而被網友封為「東湖市場天菜涼糕哥」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾因外型亮眼、在東湖市場販售涼糕而被網友封為「東湖市場天菜涼糕哥」的游勝綸，當年一夕爆紅後逐漸淡出大眾視野，近年鮮少出現在媒體版面，沒想到近日卻再度被網友點名，只是這次並非因人氣回溫，而是接連爆出財務與交通事故相關爭議，引發討論。

近日有網友在社群平台爆料，指游勝綸積欠一萬元律師費多年未清，相關貼文曝光後，又有苦主向本刊投訴，指控他於4年前在隧道內從後方追撞其車輛，導致車子嚴重毀損，最終甚至報廢，事後卻遲遲未出面負責，讓受害者一家承受不小損失。

事實上，游勝綸曾在2021年於IG發文，自行提及發生車禍一事，當時他寫道自己遭遇車禍，所幸雙方人員皆無大礙，他僅受輕傷在家休養，並感嘆「這次的命是撿回來的」，也表示未來除了工作賺錢外，希望能多留時間做自己想做的事。該篇貼文當時並未引起太多關注，如今卻因相關投訴再度被翻出。

游勝綸曾在2021年於IG發文提及發生車禍一事。（翻攝自涼糕哥IG）

▲游勝綸曾在2021年於IG發文提及發生車禍一事。

投訴網友向本刊表示，當年事故發生後，游勝綸從後方追撞他們的車輛，一開始態度尚可，承諾會以分期方式賠償，但後續卻逐漸失聯，最後只好委託保險公司處理。未料保險公司也表示多次嘗試聯繫對方未果，對方始終不出面，導致理賠進度停滯。

投訴者指出，事故車輛為母親名下所有，實際駕駛者則是其先生，該車當初購買約85萬元，已使用6年左右，若以二手市場行情仍有約40萬元價值，但因對方未投保保險，最終只能透過自家保險處理，保險公司卻以該車款最基本配備估算，僅認定不到20萬元的理賠金額，讓一家人相當無奈。

對方更透露，保險公司曾私下坦言，遇到像游勝綸這種「兩手一攤、沒有固定薪資收入的人」，即便走上法院程序也往往難以實際追討費用，基於時間與成本考量，最後選擇草草結案。當時保險業務也曾勸說他們「就算了吧」，直言類似案件屢見不鮮，不少受害者最後只能吞下損失。


獨家／涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕過程未戴口罩、口水猛噴引食安疑慮
「我非常需要町田君的存在」竹內涼真、町田啓太《10Dance》不用替身　導演讚：這就是愛
Melody從小知道要露腿　站台MAX&Co.自爆平時就會買禮物給自己

青山王祭正妹女警「脫口罩」外貌曝光　被封警界黃霄雲
徐若熙身價超過3億新台幣！　加盟日職軟銀合約曝
他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」
東湖市場天菜「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠
明全台有雨！　今「下最大」地區曝
AI疑慮籠罩美股全收黑！那指重挫418點　台積電ADR跌近3

鏡週刊涼糕哥

