政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強質詢問「國會表決誰贏？」　張惇涵反嗆：那人民投票誰贏？

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就立法院三讀通過之法律，行政院院長不副署，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰決議不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今（18日）舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告。質詢時，國民黨立委羅智強問行政院秘書長張惇涵，「不是表決多數贏就可以喔，不是喔」，這是誰的名言？張惇涵回，小學生都聽過，少數服從多數，多數尊重少數，羅智強說，所以今天民主表決誰贏？國會表決是誰贏？不是要尊重嗎？張惇涵回嗆，那人民投票誰贏？

立法院司法及法制委員會今（18日）邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時問，國家不需要多數的意識，只需要堅強的意志，這是誰說的？行政院秘書長張惇涵、法務部長鄭銘謙回答不出來，羅智強說，這是你們的偶像、德國納粹惡名昭彰的希特勒說的；張惇涵回應，這需要嚴正否認，「他不是我們的偶像」，羅智強說，那賴清德是你們的偶像吧？張惇涵再回，我心中沒有偶像崇拜。

羅智強接著問，「不是表決多數贏就可以喔，不是喔」，這是誰的名言？張惇涵說，小學生都聽過，少數服從多數，多數尊重少數，就是這樣的道理。羅智強說，所以今天民主表決誰贏？國會表決是誰贏？不是要尊重嗎？張惇涵嗆，那人民投票誰贏？我想賴總統想要表達的他的，多數也要尊重少數，是賴總統講的。

羅智強激動說，所以希特勒講的跟賴清德講的有沒有87分像，好像喔！建議賴清德跟希特勒結拜算了。鄭銘謙說，不能這樣講。

羅智強問，請問希特勒、史達林都是歷史上有名的獨裁者，他們是執政還是在野的時候獨裁？鄭銘謙先說都獨裁，但馬上說，這是歷史上的問題，他不清楚。羅智強問，希特勒、史達林有沒有執政過？他們怎麼屠殺猶太人？張惇涵回，蔣介石也是有名的獨裁者，在野執政的時候也都有獨裁的案例。羅說，所以賴清德要效法蔣介石嗎？張惇涵說，現在委員還可以直播，還有媒體，有獨裁嗎？沒有啊。

羅智強問鄭銘謙，在野黨有辦法任命法務部長嗎？鄭銘謙回應，台灣是民主法治的社會，今天委員一直談獨裁者，心中只有獨裁，台灣是民主的社會。羅智強說，賴清德才發文說在野獨裁四個字耶。

▲▼立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院代理秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵：不容許危害國家者存在

國安法修法重罰鼓吹戰爭言論者！　張惇涵：不容許危害國家者存在

行政院會今（18日）將通過國安法、陸海空軍刑法等4項修法草案，其中國安法修法，對於鼓吹戰爭言論重罰100萬元。對此，行政院秘書長張惇涵表示，無論是軍、公、教人員，都有對國家忠誠及生存的義務，因此，透過這次《國安法》相關修法，希望絕大多數奉公守法、戰戰兢兢，每天為國家打拚的軍公教人員能得到國人的肯定與愛戴；同時不容許極少數應負忠誠義務卻涉及不法、危害國家安全的人員存在。

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

潘孟安缺席「不副署財劃法」專報　張惇涵：菩薩畏因眾生畏果

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

卓榮泰不副署財劃法　趙少康示警：倒閣、解散國會是單面刃別上當

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

