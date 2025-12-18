羅智強質詢問「國會表決誰贏？」　張惇涵反嗆：那人民投票誰贏？

▲立法院司法及法制委員會邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人就立法院三讀通過之法律，行政院院長不副署，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究進行專題報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰決議不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今（18日）舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告。質詢時，國民黨立委羅智強問行政院秘書長張惇涵，「不是表決多數贏就可以喔，不是喔」，這是誰的名言？張惇涵回，小學生都聽過，少數服從多數，多數尊重少數，羅智強說，所以今天民主表決誰贏？國會表決是誰贏？不是要尊重嗎？張惇涵回嗆，那人民投票誰贏？

立法院司法及法制委員會今（18日）邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

羅智強質詢時問，國家不需要多數的意識，只需要堅強的意志，這是誰說的？行政院秘書長張惇涵、法務部長鄭銘謙回答不出來，羅智強說，這是你們的偶像、德國納粹惡名昭彰的希特勒說的；張惇涵回應，這需要嚴正否認，「他不是我們的偶像」，羅智強說，那賴清德是你們的偶像吧？張惇涵再回，我心中沒有偶像崇拜。

羅智強接著問，「不是表決多數贏就可以喔，不是喔」，這是誰的名言？張惇涵說，小學生都聽過，少數服從多數，多數尊重少數，就是這樣的道理。羅智強說，所以今天民主表決誰贏？國會表決是誰贏？不是要尊重嗎？張惇涵嗆，那人民投票誰贏？我想賴總統想要表達的他的，多數也要尊重少數，是賴總統講的。

羅智強激動說，所以希特勒講的跟賴清德講的有沒有87分像，好像喔！建議賴清德跟希特勒結拜算了。鄭銘謙說，不能這樣講。

羅智強問，請問希特勒、史達林都是歷史上有名的獨裁者，他們是執政還是在野的時候獨裁？鄭銘謙先說都獨裁，但馬上說，這是歷史上的問題，他不清楚。羅智強問，希特勒、史達林有沒有執政過？他們怎麼屠殺猶太人？張惇涵回，蔣介石也是有名的獨裁者，在野執政的時候也都有獨裁的案例。羅說，所以賴清德要效法蔣介石嗎？張惇涵說，現在委員還可以直播，還有媒體，有獨裁嗎？沒有啊。

羅智強問鄭銘謙，在野黨有辦法任命法務部長嗎？鄭銘謙回應，台灣是民主法治的社會，今天委員一直談獨裁者，心中只有獨裁，台灣是民主的社會。羅智強說，賴清德才發文說在野獨裁四個字耶。